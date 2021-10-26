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«Это единственный совет, который могу дать». Что сказал Президент пациентке в красной зоне больницы?

26 октября 2021 18:36
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

В лидском медучреждении под ковид-заболевших выделили 323 места. Все они находятся в нескольких корпусах больницы. Кроме того, определено здесь и 18 реанимационных коек. К сожалению, все, кто сегодня в тяжелом состоянии под аппаратами, оказывается, не вакцинированы.

«Это единственный совет, который могу дать». Что сказал Президент пациентке в красной зоне больницы?-1

Главе государства важно не только знать, но и видеть, как помогают людям с коронавирусом. Потому разговаривает не только с врачами, но и заболевшими. Очень подробно обо всем процессе лечения.

«Это единственный совет, который могу дать». Что сказал Президент пациентке в красной зоне больницы?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Вам лучше или хуже, чем было?
– Лучше.
Немножко лучше. Пускай побудут еще, не надо торопиться, их переводить в обычную. Пускай побудут. Вы не спешите и главное, не переживайте. Это единственный совет, который могу дать.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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