«Это единственный совет, который могу дать». Что сказал Президент пациентке в красной зоне больницы?

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

В лидском медучреждении под ковид-заболевших выделили 323 места. Все они находятся в нескольких корпусах больницы. Кроме того, определено здесь и 18 реанимационных коек. К сожалению, все, кто сегодня в тяжелом состоянии под аппаратами, оказывается, не вакцинированы.