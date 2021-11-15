«Полякам никогда стыдно не было». Кандидат философских наук прокомментировал политику Польши

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу « По существу ».

Вадим Боровик, политолог:

Лицемерие в чем? Когда пошли беженцы из Польши в Германию, они угрожали установить временную границу. Где заявление канцлера Германии? И.о. канцлера пожизненно может быть. Пожизненный канцлер Германии, чего никто не бастует? Она в таком статусе, согласно их Конституции, у них будет политический кризис вечно. Так вот, если канцлер захочет, политическая элита, они могут спокойно организовать перелеты. Но лицемерие – земли принимают. Что тебе мешает? Семь земель. И.о. канцлера созвонились с Баррозу, фон дер Ляйен, договорились и приняли наши самолеты. И полякам будет стыдно.

Алена Сырова, СТВ:

А, может, они надеются, что эти люди все-таки сдадутся и уйдут?

Вадим Боровик:

Они понимают, что дальше они будут лететь.

Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:

Почти у всех семей в Германии есть знакомые, родственники. Это очень важный факт.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Они идут к кому-то.

Вадим Боровик:

Будет воссоединение семей, есть право.