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«Полякам никогда стыдно не было». Кандидат философских наук прокомментировал политику Польши

15 ноября 2021 20:45
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Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».  

«Полякам никогда стыдно не было». Кандидат философских наук прокомментировал политику Польши-1

Вадим Боровик, политолог:
Лицемерие в чем? Когда пошли беженцы из Польши в Германию, они угрожали установить временную границу. Где заявление канцлера Германии? И.о. канцлера пожизненно может быть. Пожизненный канцлер Германии, чего никто не бастует? Она в таком статусе, согласно их Конституции, у них будет политический кризис вечно. Так вот, если канцлер захочет, политическая элита, они могут спокойно организовать перелеты. Но лицемерие – земли принимают. Что тебе мешает? Семь земель. И.о. канцлера созвонились с Баррозу, фон дер Ляйен, договорились и приняли наши самолеты. И полякам будет стыдно.  

Алена Сырова, СТВ:
А, может, они надеются, что эти люди все-таки сдадутся и уйдут?  

Вадим Боровик:
Они понимают, что дальше они будут лететь.  

Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:
Почти у всех семей в Германии есть знакомые, родственники. Это очень важный факт.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Они идут к кому-то.  

Вадим Боровик:
Будет воссоединение семей, есть право.  

«Полякам никогда стыдно не было». Кандидат философских наук прокомментировал политику Польши-4

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Им стыдно не будет, вот в этом вся соль. Полякам никогда стыдно не было, даже при Холокосте. Тут еще есть опасность. Поднимают головы националисты в Польше и Германии. Это самая большая опасность. И если эта ситуация будет законсервирована, не дай бог, потому что консервации такой нам не нужно прежде всего, то тогда вот эти националистические силы, в том числе и с подачи Украины, приведут в движение другие механизмы как раз во время транзита власти во Франции, Германии. Никто ни за что не отвечает.  

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