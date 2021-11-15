Польша не будет нагнетать обстановку, когда ей это станет невыгодно? Мнения экспертов

Алена Сырова, СТВ: До каких пор это будет длиться? Может, до того момента, пока они не поймут, что это им как минимум экономически невыгодно? Целый пункт пропуска фактически блокирован, там не идет нормальное транспортное сообщение.

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу « По существу ».

Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:

Им это уже невыгодно. Даже когда они это еще не начали, это было им уже невыгодно. Ведь они же знают, что беженцы, мигранты идут в Германию, Францию, но не Польшу, не в Литву. Намного дешевле было бы их просто запустить, потратились бы на оформление, и они бы целенаправленно ушли в другую страну, которая вроде бы как их ждет и приглашает. Но мне кажется, они не хотят этого диалога, не хотят решений. Мы предлагаем и так, и так, но решение для них – это не решение. Поэтому здесь просто идет политика.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Евродепутат Янник Жадо выступил, говоря о Беларуси. Что они на нас не собираются нападать, но мы видим, как чуть ли не умирают беженцы. И что дальше? Ничего.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это геноцид. Можно же говорить, что это геноцид восточных народов со стороны поляков?

Николай Щекин:

Это мне напоминает 22 июня 1941 года (может, чуть попозже) Брестскую крепость. Это действительно напоминает, когда, во-первых, военно-политический садизм идет в буквальном смысле. Ночью не дают им спать. А во-вторых, это же травля психологическая. СМС там рассылают, мы это отлично знаем.