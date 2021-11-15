Волович: поляки постоянно создавали проблемы Европе, сегодня эти проблемы создаются в целом евразийскому региону

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Остудило немножко пыл поляков появление стратегических бомбардировщиков Воздушно-космических сил Российской Федерации? Ведь пролет этих двух самолетов, в принципе, знак России, что белорусов не оставят.

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу « По существу ».

Николай Волович, публицист, политический аналитик:

Конечно, в определенной степени это остудило пыл поляков. Однако я могу сказать, что они выполняют в том числе заказ Соединенных Штатов Америки, которым нужна напряженность в этом регионе. Я насколько сегодня понимаю, у польского руководства напрочь просто отключилось логическое мышление. То, что они сегодня творят и на границе, и внутри своего государства, не поддается логическому мышлению. Понимаете, поляки – это страна, которая постоянно создавала проблемы Европе. Сегодня эти проблемы создаются и европейскому региону, и в целом евразийскому региону. Остудить пыл в какой-то степени удалось, но тем не менее не до конца.

Алена Сырова, СТВ:

Кажется, поляки настроены решительно.

Николай Волович:

Я вообще считаю необходимым сегодня говорить, что польский режим, режим Дуды, Моравецкого, Качиньского, этих военных преступников нужно привлекать к уголовной ответственности.

Кирилл Казаков:

Зеленского. Вчерашние заявления украинских военных о том, что они будут стрелять в людей. Людей выгнали бомбардировками из их домов, они пришли просить помощи, а им говорят «мы будем в вас стрелять».

Читайте также:

Николай Щекин: любое телодвижение Польши – она теряет государственность

«Рано или поздно что-то выстрелит». Какую опасность видят белорусские политологи в ситуации на границе с Польшей?

Сергей Шуманский о польских силовиках на границе: слепят камеру и никаких других признаков жизни не подают, просто стоят