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Волович: поляки постоянно создавали проблемы Европе, сегодня эти проблемы создаются в целом евразийскому региону

15 ноября 2021 20:31
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Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Остудило немножко пыл поляков появление стратегических бомбардировщиков Воздушно-космических сил Российской Федерации? Ведь пролет этих двух самолетов, в принципе, знак России, что белорусов не оставят.  

Волович: поляки постоянно создавали проблемы Европе, сегодня эти проблемы создаются в целом евразийскому региону-1

Николай Волович, публицист, политический аналитик:
Конечно, в определенной степени это остудило пыл поляков. Однако я могу сказать, что они выполняют в том числе заказ Соединенных Штатов Америки, которым нужна напряженность в этом регионе. Я насколько сегодня понимаю, у польского руководства напрочь просто отключилось логическое мышление. То, что они сегодня творят и на границе, и внутри своего государства, не поддается логическому мышлению. Понимаете, поляки – это страна, которая постоянно создавала проблемы Европе. Сегодня эти проблемы создаются и европейскому региону, и в целом евразийскому региону. Остудить пыл в какой-то степени удалось, но тем не менее не до конца.  

Алена Сырова, СТВ:
Кажется, поляки настроены решительно.  

Николай Волович:
Я вообще считаю необходимым сегодня говорить, что польский режим, режим Дуды, Моравецкого, Качиньского, этих военных преступников нужно привлекать к уголовной ответственности.  

Кирилл Казаков:
Зеленского. Вчерашние заявления украинских военных о том, что они будут стрелять в людей. Людей выгнали бомбардировками из их домов, они пришли просить помощи, а им говорят «мы будем в вас стрелять».  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Кирилл Казаков # Николай Волович # Алена Сырова # Ярослав Качиньский # Матеуш Моравецкий # Владимир Зеленский # Фотофакт

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