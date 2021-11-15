«Это непостижимая уму ситуация». Рикардо Гутерреш высказался о задержании поляками двух сотрудников RT France

На польской границе задержали двух сотрудников RT France – корреспондента и оператора. Сейчас они находятся в суде польского города Сокулка. По заявлению полиции, причиной стало незаконное нахождение в зоне ЧП. Журналистам назначили наказание в виде штрафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее главный редактор RT France заявила, что съемочная группа успела выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя крайне недружелюбно. Последнее сообщение, которое отправил корреспондент было слово «наручники». После этого группа не выходила на связь. Также данную ситуацию прокомментировал генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш.

Рикардо Гутерреш, генеральный секретарь Европейской федерации журналистов:

Мы столкнулись с очевидным нарушением европейских стандартов свободы прессы. Мы, Европейская федерация журналистов, не медлим с тем, чтобы назвать это цензурой. Это акт цензуры со стороны польского правительства. Мы зарегистрировали несколько инцидентов в этой зоне. Журналисты пытаются делать свою работу, информировать население о происходящем в этой пограничной зоне. Это непостижимая уму ситуация. Мы не видим причин для польских властей устанавливать цензуру в этой зоне, которая заслуживает внимания СМИ.