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Николай Щёкин: любое телодвижение Польши – она теряет государственность

15 ноября 2021 20:27
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Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Есть еще один очень важный аспект. Союзное государство стало камнем преткновения. Они увидели в нем такого конкурента и силу... Вы посмотрите, экономически Союзное государство – единственная территория, которая не сбавила ни в чем практически. Плюс в рамках Союзного государства, должны понимать это поляки, любое телодвижение Польши – она теряет государственность. Почему-то до них это не доходит. А союз Беларуси и России дал нам возможность сейчас не просто маневрировать, а сохранить суверенитет. Да, действительно, Ту-22М3 прилетело, Ту-160 – это все хорошо, но Президент уже оговорил некоторые моменты. Будут «Искандеры» и все остальное. Это немножко должно охладить пыл.

Николай Щёкин: любое телодвижение Польши – она теряет государственность-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Можно я процитирую бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака? «Путин должен решительно поддержать Лукашенко, а Беларусь – применить оружие. Я полагаю, до этого дело не дойдет, поскольку Минск слишком слаб. Если война начнется без поддержки Путина, три дня – и Беларусь будет нашей». Абсолютно спокойно человек говорит о претензиях на нашу страну.

Николай Щекин:
Минск слишком выдержан и терпелив. Посмотрите, насколько Александр Григорьевич Лукашенко, что бы там ни говорили, мудро, точечно действует. Уже просчитано много ходов. Только терпение и выдержка прежде всего силовых структур и главы государства как Главнокомандующего не спровоцировали ситуацию.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Николай Щекин # Кирилл Казаков # Вальдемар Скшипчак # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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