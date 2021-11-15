Николай Щёкин: любое телодвижение Польши – она теряет государственность

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Есть еще один очень важный аспект. Союзное государство стало камнем преткновения. Они увидели в нем такого конкурента и силу... Вы посмотрите, экономически Союзное государство – единственная территория, которая не сбавила ни в чем практически. Плюс в рамках Союзного государства, должны понимать это поляки, любое телодвижение Польши – она теряет государственность. Почему-то до них это не доходит. А союз Беларуси и России дал нам возможность сейчас не просто маневрировать, а сохранить суверенитет. Да, действительно, Ту-22М3 прилетело, Ту-160 – это все хорошо, но Президент уже оговорил некоторые моменты. Будут «Искандеры» и все остальное. Это немножко должно охладить пыл.