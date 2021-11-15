Колёса обрабатывают известью. Как защитить трактор от морозов? Опыт механизаторов

Новости Беларуси. До конца недели парк зерноуборочных машин Могилевской области отправят на хранение. Параллельно с комбайнами на консервацию уезжают тракторы и другая сельхозтехника, которая не участвует в полевых работах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Юлии Мычки.

Открываю второе сердце после двигателя, конечно, своего коня и буду производить ослабление ремней, чтобы за зиму они не вытянулись. Это все нужно сделать, чтобы сохранить ремни и меньше было затрат.

Механизатор Иван Кожемяко после рабочего сезона отправляет свой комбайн на заслуженный отдых. Машина отлично послужила ему в этом сезоне. Еще вчера работала в поле на уборке кукурузы, а до этого помогла поставить рекорд по намолоту зерновых. Своих коллег Иван обошел на 300 тонн и намолотил 1 300. За весомый урожай – достойная зарплата. 5 тысяч рублей за полтора месяца. Сейчас самое время сказать машине спасибо.

Иван Кожемяко, механизатор сельхозпредприятия «Вендорож»:

Как технику сохранишь, так ты на ней следующий год и будешь работать. Стараешься все мелочи пересмотреть. Даже сейчас буду смотреть все, найду где-то какие-то нюансы. Чтобы на следующий год знать, что мне поменять.

Комбайн Ивана отправится на хранение последним. Остальная зерноуборочная техника уже законсервирована. Отдельное внимание – очистке. Современные комбайны с компьютерными приложениями буквально напичканы электропроводкой. Остатки зерна и другого мусора привлекают грызунов. Чтобы избежать этого, машине нужна генеральная уборка. Цепи смазывают, колеса обрабатывают известью, чтобы не трескались от морозов. Впереди диагностика.

Евгений Белов, главный инженер-механик сельхозпредприятия «Вендорож»:

Проводится осмотр всех деталей и составляются дефектовочные ведомости, чтобы уже за зиму провести закупку деталей, которые нужны. Подготовиться и знать, в каком техническом состоянии комбайн.

Вслед за комбайнами на площадку хранения встанут трактора. Чтобы меньше времени тратить весной и сэкономить ресурсы, вспашку хозяйства проводят сейчас. И это серьезный задел на будущий урожай.

Юлия Мычка, корреспондент:

В хозяйстве «Вендорож» заканчивают поднимать зябь, на полях сейчас работает последний трактор. И уже сегодня к вечеру эти осенние работы будут закончены. Подготовка к будущему аграрному сезону на контроле главы государства. Задача – максимально подготовиться к раннему севу. Президент Беларуси: «Мелиорацией надо заниматься. Мужики, теряем тысячи гектар по стране плодородных земель» – читайте здесь.