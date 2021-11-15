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Колёса обрабатывают известью. Как защитить трактор от морозов? Опыт механизаторов

15 ноября 2021 20:32
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Новости Беларуси. До конца недели парк зерноуборочных машин Могилевской области отправят на хранение. Параллельно с комбайнами на консервацию уезжают тракторы и другая сельхозтехника, которая не участвует в полевых работах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в материале Юлии Мычки.

Колёса обрабатывают известью. Как защитить трактор от морозов? Опыт механизаторов-1

Открываю второе сердце после двигателя, конечно, своего коня и буду производить ослабление ремней, чтобы за зиму они не вытянулись. Это все нужно сделать, чтобы сохранить ремни и меньше было затрат.

Колёса обрабатывают известью. Как защитить трактор от морозов? Опыт механизаторов-4

Механизатор Иван Кожемяко после рабочего сезона отправляет свой комбайн на заслуженный отдых. Машина отлично послужила ему в этом сезоне. Еще вчера работала в поле на уборке кукурузы, а до этого помогла поставить рекорд по намолоту зерновых. Своих коллег Иван обошел на 300 тонн и намолотил 1 300. За весомый урожай – достойная зарплата. 5 тысяч рублей за полтора месяца. Сейчас самое время сказать машине спасибо.

Колёса обрабатывают известью. Как защитить трактор от морозов? Опыт механизаторов-7

Иван Кожемяко, механизатор сельхозпредприятия «Вендорож»:
Как технику сохранишь, так ты на ней следующий год и будешь работать. Стараешься все мелочи пересмотреть. Даже сейчас буду смотреть все, найду где-то какие-то нюансы. Чтобы на следующий год знать, что мне поменять.

Колёса обрабатывают известью. Как защитить трактор от морозов? Опыт механизаторов-10

Комбайн Ивана отправится на хранение последним. Остальная зерноуборочная техника уже законсервирована. Отдельное внимание – очистке. Современные комбайны с компьютерными приложениями буквально напичканы электропроводкой. Остатки зерна и другого мусора привлекают грызунов. Чтобы избежать этого, машине нужна генеральная уборка. Цепи смазывают, колеса обрабатывают известью, чтобы не трескались от морозов. Впереди диагностика.

Колёса обрабатывают известью. Как защитить трактор от морозов? Опыт механизаторов-13

Евгений Белов, главный инженер-механик сельхозпредприятия «Вендорож»:
Проводится осмотр всех деталей и составляются дефектовочные ведомости, чтобы уже за зиму провести закупку деталей, которые нужны. Подготовиться и знать, в каком техническом состоянии комбайн.

Колёса обрабатывают известью. Как защитить трактор от морозов? Опыт механизаторов-16

Вслед за комбайнами на площадку хранения встанут трактора. Чтобы меньше времени тратить весной и сэкономить ресурсы, вспашку хозяйства проводят сейчас. И это серьезный задел на будущий урожай.

Колёса обрабатывают известью. Как защитить трактор от морозов? Опыт механизаторов-19

Юлия Мычка, корреспондент:
В хозяйстве «Вендорож» заканчивают поднимать зябь, на полях сейчас работает последний трактор. И уже сегодня к вечеру эти осенние работы будут закончены.

Подготовка к будущему аграрному сезону на контроле главы государства. Задача – максимально подготовиться к раннему севу.

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Колёса обрабатывают известью. Как защитить трактор от морозов? Опыт механизаторов-22

В Могилевской области зяблевую вспашку уже закончили треть районов. Пока погода позволяет и земля не скована, аграрии продолжают готовить почву под яровой сев. В полном объеме вспахана земля под лен.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Иван Кожемяко # Евгений Белов # Юлия Мычка # Фотофакт

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