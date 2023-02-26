Польша заигралась в «директора шлагбаума». Почему соседи стреляют себе в ногу, перекрывая границу с Беларусью?

Напряженное время сегодня складывается на границе. Которую неделю мы наблюдаем, как наши соседи искусственно нагнетают ситуацию и без объяснения причин ограничивают передвижение легковых и грузовых автомобилей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О поведении Польши и Литвы высказался и глава нашего государства, отвечая на вопросы журналистов. Лукашенко о выборах в Польше и Литве: если они дадут людям проголосовать, народы их сметут. При этом важно отметить, что от такой позиции Польши страдают не столько и не только белорусы, но и перевозчики из других стран. В польском пункт пропуска «Кукурыки» не пропускали большегрузы, в том числе из Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Грузии. На границе вновь многокилометровые пробки, начало и конец которым положены только в Варшаве и нигде больше. Против такой политики польского режима выступают обычные белорусы.

Они провели несколько пикетов: около польского посольства и здания дипмиссии в Гродно. Люди не понимают, почему некогда дружественный сосед сегодня возводит железный занавес, всячески пытается от нас отгородиться. Они требуют открыть границы и дать возможность нормально перемещаться и коммуницировать друг с другом.

На неделе Польша установила на границе еще и вот такие заграждения. Это противотанковые ежи. Как пояснил местный министр обороны, ради безопасности. Но, скорее, это похоже на игру на нервах. Минск уже не раз заявлял, что не собирается вступать ни в какие боевые действия, а уже тем более проводить наступательные операции. В Варшаве делают вид, что этого не слышат. Понятно, чей голос звучит в головах польских политиков. Там явно заокеанские мотивы. Почему Варшава перешла границы разумного и кому в итоге пытаются перекрыть подъездные пути? Кристина Протасавицкая о польском пограничном расстройстве. Соскучились? А зря. Новый сезон пограничных игр возвращается на телеэкраны. По закону жанра с новыми персонажами и сюжетной линией. И в этот раз польские режиссеры точно замахнулись на премию. Обо всем по порядку. Вспомним содержание прошлых частей.

Итак, белорусско-польская граница. Сперва в 2020 году под предлогом ковида Польша закрывает два не самых крупных и загруженных пункта пропуска: «Половцы-Песчатка» и «Словатыче-Домачево». Выбор не самый очевидный, впрочем, пандемией привыкли объяснять в то время все. В 2021 году на фоне гуманитарного миграционного кризиса выбывает (и как поймем позже, что надолго) «Кузница-Брузги». В 2023-м, не находя даже худо-бедно вразумительного основания, в одностороннем порядке польские власти закрывают «Бобровники». Правда, спустя сутки там же арестовывают больше 10 служащих за коррупцию. В живых на белорусско-польском отрезке границы остается лишь брестское направление. Здесь и разворачивается действие нового сезона пограничных игр Польши. С белорусской стороны – около полутысячи автомобилей и очередь в 14 километров, с польской – рекордные 45 километров.

Все это время. Все упирается во время. И доставка в несколько раз вырастает.

Все печально очень. 45 – это неделю, если пауза попадает, то больше недели стоят. Ничего хорошего.

Там пол-Польши в очереди: в поселках, городах. Там все завалено. Нет ни туалетов, ни воды, ни мусорниц, ничего.

Люди не знают, что тут завтра будет. Никто никаких прогнозов не может дать. На закрытие пункта пропуска «Бобровники» Польшей официальный Минск отвечает вполне симметрично, разрешая польским перевозчиком транзит исключительно через «Козловичи». Выключая из цепочки польского транзита Прибалтику. И здесь важно остановится. Почему решение Минска стало ощутимым?

Валентин Герасцин, директор СООО «Брествнештранс»:

Польскому перевозчику Республика Польша разрешает заходить со стороны Республики Беларусь с баком 600 литров. А литовский погранкомитет разрешает с полными баками, как правило, у многих это 1 500 тысячи. Это почти в три раза больше. На этом фоне Польша делает свой ответный шаг и ограничивает движение транспорта для не европейских перевозчиков. Выстрел в воздух. Еще с апреля 2022 года Беларусь не выполняет перевозки в Евросоюз. Теперь натянутыми становятся уже торгово-экономические отношения в целом с Востоком.

Дмитрий Деменчук, начальник таможенного поста «Козловичи»:

Эти ограничения больше коснулись перевозчиков, которые зарегистрированы в Казахстане, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане. Эти ограничения больше коснулись их. Виталия Карповича – водителя из Казахстана – мы застали на четвертых сутках ожидания в очереди. На тот момент он еще не знал, сможет ли пересечь границу.

Виталий Карпович, водитель (Казахстан):

Надо связываться с офисом, и будут перенаправлять на литовскую. Груз у меня на Францию, нужно туда пробираться. Просто вот очередная прихоть Польши. Всегда проблемы. Здесь «Берестовица», абсолютно всегда проблемы с польскими властями.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Зеленый свет только для своих. А в это время кто-то буквально оказался на обочине международного сообщения – около 150 казахских перевозчиков буквально застряли в Польше, а около сотни ожидают въезда в Евросоюз с оплаченными грузами. В аналогичной ситуации оказались сотни водителей из более чем десятка стран мира. Как говорится, польский побочный эффект. Единственный сухопутный путь, соединяющий Европейский союз и страны ЕАЭС, – это маршрут через пограничные переходы Литва – Беларусь, Латвия – Беларусь и Латвия – Россия. Альтернативный же маршрут – через Каспийское море, однако это в 1,5 раза дальше и в 2-3 раза дороже. В Казахстане уже потребовали от Польши снять ограничения для их перевозок.

Дмитрий Кутенко, водитель (Польша):

Им выехать только на Литву разрешено. Поляки их не выпускают. Но у людей нет дозволов. А им эти дозволы надо передать из Казахстана того же, с места регистрации автомобиля. В чем же дело и при чем здесь третьи страны? Это как посмотреть. А смотреть нужно шире, на отношения между Востоком и Западом. Ведь роль как Беларуси, так и отчасти Польши, – транзитный мост, который связывает страны Евросоюза не только с ЕАЭС, но и с Китаем.

Юлия Абухович, старший преподаватель БГТУ:

Пострадают те партнеры, которые строили свои логические цепочки с учетом перевалки через Республику Беларусь. Пострадают, опять-таки, те, кто продолжает стрелять в ногу. Во-первых, страны Европы, в том числе Польша. И те, кто зависит от решений Польши: Китайская Народная Республика и тот хаб, который они пытались организовать, перевозя товары именно через территорию Республики Беларусь в Европу. Эта логистическая компания в Бресте проводит перегрузку и перецепку европейских грузов. Одними из первых в Беларуси начали работу с Китаем. Дешевые китайские грузы идут морем, дорогие и срочные, например, для европейского автомобилестроения, – железнодорожным транспортом.

Валентин Герасцин:

До кризисного момента Китай активно наращивал грузооборот через Республику Беларусь, в том числе и транзитный транспорт. Каждый год был прирост порядка 30-40, а то и 100 % грузооборота транзитного через Беларусь. Сегодня это резко упало, поэтому товарооборот до Беларуси увеличился с Китаем. А вот транзитный, конечно же, он уменьшился. А ведь решения Польши отражаются и на обычных жителях. В пассажирском пункте пропуска «Брест» одновременно увеличилось число как выезжающих, так и въезжающих в Беларусь. Из-за неритмичной работы польской стороны ритмично сохраняется очередь.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

На въезд в Республику Беларусь, как правило, за сутки оформляется большее количество автомобилей. В среднем речь идет о 800 и более. К примеру, 17 числа было оформлено на въезд в Республику Беларусь в пункте пропуска «Брест-Автодорожный» свыше тысячи автомобилей. В то время как польская сторона оформляла около 600. Сегодня убытки терпит не только транспортно-логистический бизнес, но и приграничный. Крупные и малые магазины в ближайших польских воеводствах, которые ранее посещали белорусы, лишаются основного дохода.