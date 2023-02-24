У здания посольства Польши в Беларуси собрались десятки человек. Спросили, чего они хотят

Новости Беларуси. «Откройте границу», «Мы за свободное перемещение!». С такими лозунгами 24 февраля пришли к зданию посольства Польши в Беларуси десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Откройте границу», «Мы за свободное перемещение!». С такими лозунгами 24 февраля пришли к зданию посольства Польши в Беларуси десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Откройте границу! Услышьте нас! Услышьте нас!
Таким образом белорусы решили высказать свое мнение касательно проводимой Польшей недружественной политики. Иначе, как агрессивной, ее не назовешь: сперва соседняя страна начала возводить длинный забор вдоль границы, затем решилась на закрытие погранпереходов, следующий абсурдный шаг – установка около пунктов пропуска бетонных противотанковых ежей.
От кого так демонстративно пытается защищаться Польша? Вопрос риторический. Скорее, это ее саму стоит остерегаться. Но пока западные политики и, в частности, Анджей Дуда, пытаются обыграть друг друга в геополитических играх, страдают обычные люди, которые уж точно не заинтересованы в каких-либо конфликтах.
Михаил Дегтяренко:
Никогда белорусам поляки не были чужими людьми. Это всегда наши люди, славяне. И я не думаю, что сейчас есть какая-то необходимость в том, чтобы заниматься вот этим политиканством, пытаться потакать каким-то элитам с целью, не знаю, какого-то обострения взаимоотношений. Чтобы люди становились агрессивными и злыми по отношению друг к другу. Это неправильно. Мы уверены, что ни к чему хорошему действия Польши не приведут. И правда всегда восторжествует. А правда, как известно, на стороне тех, кто конструктивно ведет свою деятельность.
Александр Сонгин, председатель объединения «Союз поляков на Беларуси»:
Калі такая палітыка праводзіцца, рвуцца сувязі паміж роднымі, блізкімі. Рвуцца сувязі паміж сябрамі. А гэта немагчыма сабе уявіць. Сення, у XXI стагоддзі такая рэч, як немагчымасць наведаць роднага, блізкага ці родны дом, на мой погляд, немагчыма. Таму мы падрыхтавалі зварот да ўраду Польшчы, да пасольства Рэспублікі Польшчы ў Рэспубліцы Беларусь. І накіравалі яго ўжо ў гэтая ўстановы. У польскія СМІ. Для таго, каб яны пачулі нас, пачулі наш крык душы.
К требованиям открыть железный занавес присоединился и Союз поляков в Беларуси. Возле ворот дипмиссии в Гродно также собрались возмущенные граждане. Люди хотят свободно перемещаться между странами и говорят: некогда дружественная Польша превращается в государство, негативно настроенное против белорусов.
Казимир Знайдинский, председатель правления Гродненского городского отдела Союза поляков на Беларуси:
Если раньше мы, поляки, могли спокойно ездить в Республику Польша: в гости, к родственникам, на могилки, на захоронения, чтобы почтить память, то сейчас это затруднительно. Следует отметить, что между простыми поляками и простыми белорусами нет никакой вражды и противоречий. Это все политиканство там, наверху, с польской стороны.
Руслан Борисевич, житель Гродно:
У меня есть родственники не из Польши, но из других прибалтийских стран. И они в том числе приезжали через пропускные пункты, которые в данный момент закрыты. Они недовольны, они не могут посетить теперь теми же путями, которыми раньше, Беларусь. Меня это тоже касается лично.
Напомним, польский пункт «Бобровники» (с нашей стороны «Берестовица») приостановил свою деятельность 10 февраля. Он был единственным функционирующим в Гродненской области. Теперь попасть на территорию Польши можно только через Брест.
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