У здания посольства Польши в Беларуси собрались десятки человек. Спросили, чего они хотят

Новости Беларуси. «Откройте границу»,‎ «Мы за свободное перемещение!»‎. С такими лозунгами 24 февраля пришли к зданию посольства Польши в Беларуси десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откройте границу! Услышьте нас! Услышьте нас!

Таким образом белорусы решили высказать свое мнение касательно проводимой Польшей недружественной политики. Иначе, как агрессивной, ее не назовешь: сперва соседняя страна начала возводить длинный забор вдоль границы, затем решилась на закрытие погранпереходов, следующий абсурдный шаг – установка около пунктов пропуска бетонных противотанковых ежей.

От кого так демонстративно пытается защищаться Польша? Вопрос риторический. Скорее, это ее саму стоит остерегаться. Но пока западные политики и, в частности, Анджей Дуда, пытаются обыграть друг друга в геополитических играх, страдают обычные люди, которые уж точно не заинтересованы в каких-либо конфликтах.

Михаил Дегтяренко:

Никогда белорусам поляки не были чужими людьми. Это всегда наши люди, славяне. И я не думаю, что сейчас есть какая-то необходимость в том, чтобы заниматься вот этим политиканством, пытаться потакать каким-то элитам с целью, не знаю, какого-то обострения взаимоотношений. Чтобы люди становились агрессивными и злыми по отношению друг к другу. Это неправильно. Мы уверены, что ни к чему хорошему действия Польши не приведут. И правда всегда восторжествует. А правда, как известно, на стороне тех, кто конструктивно ведет свою деятельность.

Александр Сонгин, председатель объединения «Союз поляков на Беларуси»:

Калі такая палітыка праводзіцца, рвуцца сувязі паміж роднымі, блізкімі. Рвуцца сувязі паміж сябрамі. А гэта немагчыма сабе уявіць. Сення, у XXI стагоддзі такая рэч, як немагчымасць наведаць роднага, блізкага ці родны дом, на мой погляд, немагчыма. Таму мы падрыхтавалі зварот да ўраду Польшчы, да пасольства Рэспублікі Польшчы ў Рэспубліцы Беларусь. І накіравалі яго ўжо ў гэтая ўстановы. У польскія СМІ. Для таго, каб яны пачулі нас, пачулі наш крык душы.

К требованиям открыть железный занавес присоединился и Союз поляков в Беларуси. Возле ворот дипмиссии в Гродно также собрались возмущенные граждане. Люди хотят свободно перемещаться между странами и говорят: некогда дружественная Польша превращается в государство, негативно настроенное против белорусов.

Казимир Знайдинский, председатель правления Гродненского городского отдела Союза поляков на Беларуси:

Если раньше мы, поляки, могли спокойно ездить в Республику Польша: в гости, к родственникам, на могилки, на захоронения, чтобы почтить память, то сейчас это затруднительно. Следует отметить, что между простыми поляками и простыми белорусами нет никакой вражды и противоречий. Это все политиканство там, наверху, с польской стороны.

Руслан Борисевич, житель Гродно:

У меня есть родственники не из Польши, но из других прибалтийских стран. И они в том числе приезжали через пропускные пункты, которые в данный момент закрыты. Они недовольны, они не могут посетить теперь теми же путями, которыми раньше, Беларусь. Меня это тоже касается лично.