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На границе растут скопления фур и легковушек. Какие пункты пропуска самые загруженные?

24 февраля 2023 08:50
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Новости Беларуси. На рубежах Беларуси и ЕС растут очереди из фур и легковушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вереницы большегрузов выстроились перед единственным доступным для них пунктом пропуска на границе с Польшей – «Козловичи».

На границе растут скопления фур и легковушек. Какие пункты пропуска самые загруженные?-1

По данным ГПК, проезда ожидают свыше 500 авто. Скопление фур фиксируется и на литовском направлении, поскольку 21 февраля польские власти ограничили движение грузовых автомобилей, не зарегистрированных в ЕС. В попытке попасть в Евросоюз перевозчики направились в «Бенякони» и «Каменный Лог». Там сейчас простаивают несколько сотен авто.  

На границе растут скопления фур и легковушек. Какие пункты пропуска самые загруженные?-4

Ситуация усугубляется еще и тем, что контрольные службы сопредельных стран намеренно «тормозят» процесс оформления. За сутки они пропускают в лучшем случае половину большегрузов от нормы. Часами простаивать в очередях вынуждены и водители легковушек. Без малого 200 машин «застряли» перед пунктом пропуска «Брест».

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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