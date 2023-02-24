На границе растут скопления фур и легковушек. Какие пункты пропуска самые загруженные?

Новости Беларуси. На рубежах Беларуси и ЕС растут очереди из фур и легковушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вереницы большегрузов выстроились перед единственным доступным для них пунктом пропуска на границе с Польшей – «Козловичи».

По данным ГПК, проезда ожидают свыше 500 авто. Скопление фур фиксируется и на литовском направлении, поскольку 21 февраля польские власти ограничили движение грузовых автомобилей, не зарегистрированных в ЕС. В попытке попасть в Евросоюз перевозчики направились в «Бенякони» и «Каменный Лог». Там сейчас простаивают несколько сотен авто.