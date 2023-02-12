«Мы простые люди. Стоим и стоим». В «Бресте» возросла очередь на выезд из-за закрытия «Бобровников»

Новости Беларуси. В международном пассажирском пункте пропуска «Брест» выезда в данный момент ожидает порядка двух сотен легковых автомобилей. Очереди увеличились из-за перераспределения потоков транспорта с гродненского направления, где отныне нельзя пересечь границу через «Бобровники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погранпереход в Бресте теперь единственный способ увидеться семьям по обе стороны границы. Беларусь же остается открытой и возобновление безвизового режима тому подтверждение. Впрочем, на это решение официального Минска польские власти отреагировали. Сперва настоятельными рекомендациями воздержаться от поездок для своих граждан, а затем умышленным затягиванием очереди.

При возможности оформлять 1700 автомобилей польская сторона пропускает не больше 600 автомобилей в сутки. Есть часы, когда службы с той стороны не работают вовсе. В общении водители отмечают, что едут проведать родственников. В зоне ожидания все чаще встречаются машины с гродненскими номерами, что для Бреста раньше было редкостью.

– Добавилось. Много машин, долго стояли.

– Сколько?

– 8 часов.