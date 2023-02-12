«Мы простые люди. Стоим и стоим». В «Бресте» возросла очередь на выезд из-за закрытия «Бобровников»
Новости Беларуси. В международном пассажирском пункте пропуска «Брест» выезда в данный момент ожидает порядка двух сотен легковых автомобилей. Очереди увеличились из-за перераспределения потоков транспорта с гродненского направления, где отныне нельзя пересечь границу через «Бобровники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погранпереход в Бресте теперь единственный способ увидеться семьям по обе стороны границы. Беларусь же остается открытой и возобновление безвизового режима тому подтверждение. Впрочем, на это решение официального Минска польские власти отреагировали. Сперва настоятельными рекомендациями воздержаться от поездок для своих граждан, а затем умышленным затягиванием очереди.
При возможности оформлять 1700 автомобилей польская сторона пропускает не больше 600 автомобилей в сутки. Есть часы, когда службы с той стороны не работают вовсе. В общении водители отмечают, что едут проведать родственников. В зоне ожидания все чаще встречаются машины с гродненскими номерами, что для Бреста раньше было редкостью.
– Добавилось. Много машин, долго стояли.
– Сколько?
– 8 часов.
Это политика, это не наше дело. У меня семья такая смешанная: поляки и белорусы. Мы между собой дружим. А что сверху... Мы простые люди. Стоим и стоим. Выдержим. Главное позитив, главное, чтобы и так было дальше. Чтобы не хуже.
Компании по пассажирским перевозкам перенаправили автобусы, следовавшие из Гродно в Польшу, в Брест. Как правило, очереди в этом направлении увеличиваются перед выходными днями, а в воскресенье (не торговый день в Польше) число пересекающих границу уменьшается. В Бресте среднее время прохождения границы сегодня составляет порядка десяти часов – это не критически больше обычного.
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