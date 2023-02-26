Ирина Старовойтова: «Только вместе мы можем сохранить мир»

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, актуальное интервью с сенатором смотрите прямо сейчас. Успешное развитие любого государства невозможно без реализации грамотной социальной политики. В Беларуси она поистине очень сильная и работает на благо наших граждан. Неотъемлемой чертой социальной политики является образование, и именно о нем мы поговорим с гостем нашей студии. У нас в гостях председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова. Какие новшества будут в системе образования? Никита Рачиловский:

Чем сегодня занимается ваша комиссия и какие законопроекты находятся в работе?

Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке и социальному развитию:

Комиссия сейчас работает над несколькими основными законопроектами. Это внесение изменений в закон, который регулирует вопросы предоставления социальных услуг. Здесь необходимо расширение доступа к социальным услугам, решать вопросы в изменении данного нормативно-правового акта, касающегося и доступности социальных услуг, и уточнения отдельных механизмов предоставления социальных услуг. Еще один важнейший законопроект, который связан с введением Кодекса об образовании, так как в связи с изменениями в системе образования, регулируемыми этим кодексом, потребовались изменения в иные законодательные акты, а именно в 22 закона и в 2 кодекса. Поэтому комиссия работает и над нормами данных законопроектов. Принимая решение, комиссия руководствуется основными принципами: открытость, гласность, верховенство закона, принцип участия граждан в решении государственных вопросов, равенство всех перед законом. Никита Рачиловский:

Имея опыт работы в Министерстве образования, а теперь с точки зрения законодателя, какие вы видите перспективы развития национальной системы образования? Какие уже значимые результаты нами были достигнуты?

Ирина Старовойтова:

Как вы понимаете, образование – это не только обучение, это еще развитие, воспитание. Была разработана концепция развития системы образования до 2030 года. В основе этой концепции основные стратегические направления развития системы образования всех уровней. Да, в стране выстроена система образования от дошкольного уровня образования. Общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование. Но в этой системе мы ежегодно отрабатываем содержательные основы, мы вносим изменения, которые касаются методики, практики применения. В концепции установлено и развитие сетевой формы взаимодействия. Кодексом об образовании внесены изменения, которые касаются форм обучения. Это вопросы, которые касаются организации обучения на уровне общего среднего образования: от укрепления дисциплины, что тоже немаловажно, до содержательных вопросов (усиление патриотического воспитания, укрепление вопросов, которые касаются содержания этого воспитания, содержания учебных программ и учебных пособий с учетом тех знаний, которыми мы сегодня обладаем, новейших знаний). Очень важно, чтобы дети получали фактические знания о тех или иных событиях. И задача учителя в этой связи: не только предоставить эти знания, но и научить ребят взвешенному решению, умению и пониманию государственной политики, основ принятия тех или иных решений. Система образования готова к организации абсолютно новых учебных программ и инновационных специалистов. Это и есть опережающее развитие системы образования и подготовки кадров. Как изменилась работа педагога в мире фейков?

Никита Рачиловский:

Говоря про новые технологии, в сегодняшнем объеме информации учащимся очень сложно определиться и понять, где правда, а где ложь, идет борьба за умы, в том числе и в медиапространстве борьба. На ваш взгляд, какова роль педагога в данном аспекте? Ирина Старовойтова:

Вы правы, сегодня молодежь находится в широком информационном пространстве, и умение взвешенно относиться к той информации, которую они получают, с учетом того, что сегодня педагог не является единственным носителем знаний, поэтому работа педагога становится более сложной. С одной стороны, он должен представить фактические знания, с другой стороны, он должен научить анализировать, сравнивать, синтезировать, делать выводы, уметь отделять фактические знания от фейков. Это очень непростая задача, потому что педагогу необходимо учитывать и возрастные особенности, и особенности характера ребенка. В целом на ребенка воздействует и влияет не только педагог, но и его семья, социум, в котором он находится, коллектив ребят, которые его окружают, поэтому умение общаться друг с другом, умение взаимодействовать. Этому тоже должен научить педагог: вопросам коммуникации, работы с новыми данными, с новой информацией, вопросам поиска этой информации, ее анализу и синтезу. Но и в помощь педагогу сейчас много различных возможностей, в том числе и в информационном пространстве. Полностью переформатированы пособия по ВОВ, методические рекомендации для общего среднего образования. Эта же работа велась и для подготовки обучения в ВУЗах, кстати, студенты и вы наверняка были причастны к этой работе. Это очень правильно, когда молодежь включается не только в вопросах взаимодействиях по принципу равный обучает равного, но и решает содержательные аспекты в поиске научной информации. Никита Рачиловский:

Главное новшество этого года – централизованный экзамен. Насколько улучшатся условия для поступления в ВУЗ?

Ирина Старовойтова:

Централизованный экзамен разгружает выпускника. С другой стороны, это более ранняя профориентационная работа, потому что выпускнику уже на этапе школьной аттестации нужно принять решение, какой экзамен он будет сдавать, потому что это один из двух профильных дисциплин для поступления на ту или иную специальность в ВУЗ либо же в среднее специальное. Самое главное – это независимая оценка результатов. Конечно же, это будет стимулировать и педагогов, и ребят. Что мы должны помнить в Год мира и созидания? Никита Рачиловский:

Год мира и созидания. В рамках выполнения его целей и задач на что вы обращаете особое внимание? Ирина Старовойтова:

Год мира и созидания – это консолидация всех наших усилий, это понимание каждого из нас ответственной работы на местах, высокого профессионализма, работать вместе, действовать вместе, понимать, что все, что мы достигли за последние десятилетия, – все это благодаря мирному небу, благодаря стабильности нашего государства, устойчивому развитию государства, поэтому его сохранение, понимание его ценностей, вопросы духовно-нравственного воспитания, знание исторических фактов и ответственная работа на местах – это основа основ Года мира и созидания. Только вместе мы можем сохранить мир, четко реализуя государственные задачи, понимая приоритеты и осознавая всю их значимость.