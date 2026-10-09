Новости по тегу #Очереди на границе Беларуси

За сутки контролирующие службы этих пунктов оформили только 28% грузового транспорта. Въезда в Литву ждут 20 большегрузов.
Перед пунктами пропуска Бобровники (Берестовица), Кукурыки (Козловичи), Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) скопилось 660 грузовиков. За сутки контролирующие службы этих погранпереходов приняли на свою территорию только 23 % транспорта от нормы.
За прошедшие сутки польские пограничники оформили 32% фур.
На границе с Польшей образовалась очередь из примерно 300 грузовиков. В выходные дни пограничный контроль в пункте Кукурыки (Козловичи) был проведен для 43% прибывших машин, тогда как в Бобровниках (Берестовица) этот показатель составил лишь 15%.
За прошедшие сутки контролирующие службы сопредельной стороны пропустили на свою территорию 28 % от общего числа ожидающих машин.
Сопредельная сторона смогла пропустить лишь 32 % от общего числа ожидающих легковых машин.
На участке Кукурыки (Козловичи) за минувшие сутки удалось оформить 42% от объема грузового трафика, на направлении Бобровники (Берестовица) – 17%.
Не менее заметная нагрузка фиксируется и на литовском участке границы: там въезда ожидают 320 грузовых автомобилей.
По последним данным, за тысячу грузовых автомобилей с литовской регистрацией произведена оплата, транспортные средства оформлены в электронной очереди на выезд.
Новая возможность доступна для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов.
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