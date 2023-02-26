На «Линии Сталина» показали современную технику и организовали реконструкцию боевых действий с участием Беларуси

Ракетный комплекс «Искандер» представили на выставке, посвященной 105-летию Вооруженных сил Беларуси и Дню защитников отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они появились у нас совсем недавно и уже задействованы в проверке боеготовности ракетных подразделений. Современную технику смогли увидеть посетители историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Там состоялась масштабная реконструкция эпизодов боевых действий, в которых в разное время участвовали наши солдаты и офицеры за более чем вековую историю Вооруженных сил Беларуси.

Андрей Жук, заместитель начальника второго управления главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Беларуси:

Принимало участие более 250 человек личного состава, а также были представлены образцы современной техники. Танки Т-72Б3, Т-72Б, боевые машины пехоты. Данными машинами управляли экипажи, входящие в состав команд от вооруженных сил на Международных армейских играх, «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Это самое масштабное, что мы здесь делали из реконструкций, кроме открытия «Линия Сталина». Она действительно очень масштабная по количеству ресурсов задействованных и по сложности самих реконструкций.