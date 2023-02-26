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На «Линии Сталина» показали современную технику и организовали реконструкцию боевых действий с участием Беларуси

26 февраля 2023 11:36
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Ракетный комплекс «Искандер» представили на выставке, посвященной 105-летию Вооруженных сил Беларуси и Дню защитников отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Линии Сталина» показали современную технику и организовали реконструкцию боевых действий с участием Беларуси-1

Они появились у нас совсем недавно и уже задействованы в проверке боеготовности ракетных подразделений. Современную технику смогли увидеть посетители историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Там состоялась масштабная реконструкция эпизодов боевых действий, в которых в разное время участвовали наши солдаты и офицеры за более чем вековую историю Вооруженных сил Беларуси.

На «Линии Сталина» показали современную технику и организовали реконструкцию боевых действий с участием Беларуси-3

Андрей Жук, заместитель начальника второго управления главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Беларуси:
Принимало участие более 250 человек личного состава, а также были представлены образцы современной техники. Танки Т-72Б3, Т-72Б, боевые машины пехоты. Данными машинами управляли экипажи, входящие в состав команд от вооруженных сил на Международных армейских играх, «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

На «Линии Сталина» показали современную технику и организовали реконструкцию боевых действий с участием Беларуси-5

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Это самое масштабное, что мы здесь делали из реконструкций, кроме открытия «Линия Сталина». Она действительно очень масштабная по количеству ресурсов задействованных и по сложности самих реконструкций.

На «Линии Сталина» показали современную технику и организовали реконструкцию боевых действий с участием Беларуси-7

Всего в экскурсе в историю вооруженных сил были задействованы порядка 500 реконструкторов. Боевые возможности показали современные танки и другая техника. Мастерство демонстрировали и военные кинологи.

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# Линия Сталина

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