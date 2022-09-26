Польша и её амбиции. Какие прогнозы Лукашенко начинают сбываться?
Новости Беларуси. Прогнозы Александра Лукашенко начинают сбываться. Медиасфера продолжает обсуждать посылы Первого белорусам и международному сообществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 сентября глава государства два с половиной часа отвечал на вопросы журналистов. В том числе и о мирных сигналах Минска Варшаве, и о событиях внутри самой Польши. В правящей партии этой страны развернулась острая дискуссия о возможной отставке премьер-министра. Причина – провал в энергетической отрасли и внешнеполитическом курсе Варшавы.
Тему продолжит Евгений Пустовой.
Польша Дуды повторяет Польшу Юзефа Пилсудского и Станислава Понятовского. Возвращается к родовым мукам варшавской государственности, к генному заболеванию геополитических амбиций: «от можа до можа». И в итоге, как всегда, начинает тонуть в своем амбициозном проекте.
Петр Петровский, политолог:
Польша от своих амбиций никуда не делась. Памятники Пилсудского не сносят в Польше, а наоборот – устанавливают. Правящая партия ПиС является продолжателем, (может, в новых формах) внедрения идей Пилсудского в жизнь.
Краткий экскурс истории Польши белорусским журналистам преподал наш Президент. В истории больших европейских разборок независимая Варшава всплывала только ради того, чтобы потопить руками польских осадников и условных отверженных солдат своих восточных соседей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь?
Польши не было, такого государства не было. Тройственный союз, Германия, она напала на Польшу, заняла ее и столкнулась с Российской империей. С нашими землями столкнулась. Все, Польшу стерли с лица Земли, золотые запасы повывозили. Правительство куда бежало? Ясно куда – в Великобританию. То есть Польшу сначала стерли с лица Земли, а потом, чтобы направить против нас, ее воссоздают. В 1921 году Рижский договор – поляки с одной стороны, Российская империя и Украина – с другой. Наших свядомых туда даже не допустили. Вам не напоминают это сегодняшние или до этого события что-то? Везде в центре Польша, которую использовали как марионетку. Точно так и сейчас. У них все, как было, так и есть.
В день общения Президента с журналистами в Полоцке проходила научная конференция о причинах разделов Речи Посполитой. Никакой политики, только исторические факты.
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Мы задавали вопрос, и Президент отвечал в отношении взаимоотношений с Польшей. И он сказал, что не польский народ виноват, не в целом мы должны переносить многие геополитические проблемы, ситуацию на народ. Элиты. Раздел Речи Посполитой, там четко было показано, кто виноват, с чем это было связано. История всегда развивается по спирали.
Униженные всегда пытаются унизить других. Этот принцип объясняет поведение польских властей. Лакействуя перед британскими хозяевами, они загоняли в Березу-Картузскую белорусов. Но британцы их предали, а лучший друг Пилсудского Гитлер за месяц «гиену Европы» посадил за колючую проволоку гетто. От полного уничтожения Польшу спасла Советская армия. За будущее поляков погибли 600 тысяч белорусов. А сейчас власти Польши сносят памятники своим освободителям. По-видимому, исторических уроков ни Дуда, ни Моравецкий не выучили.
Александр Лукашенко:
Выборы у них. У них выборы, и они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Только не с нашей подачи, мы их трогать не будем, а народ с них спросит. Поэтому и политика изменится. Это чуждая польскому народу политика, которую проводит нынешнее руководство Польши. Поляки не дураки, это люди, похожие абсолютно на нас. У нас много поляков живут. Они отвергнут эту политику. И не надо нам думать о том, как это будет. Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут, это конец стране будет. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что народ не позволит.
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