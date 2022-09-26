Польша и её амбиции. Какие прогнозы Лукашенко начинают сбываться?

Новости Беларуси. Прогнозы Александра Лукашенко начинают сбываться. Медиасфера продолжает обсуждать посылы Первого белорусам и международному сообществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 сентября глава государства два с половиной часа отвечал на вопросы журналистов. В том числе и о мирных сигналах Минска Варшаве, и о событиях внутри самой Польши. В правящей партии этой страны развернулась острая дискуссия о возможной отставке премьер-министра. Причина – провал в энергетической отрасли и внешнеполитическом курсе Варшавы. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Польша Дуды повторяет Польшу Юзефа Пилсудского и Станислава Понятовского. Возвращается к родовым мукам варшавской государственности, к генному заболеванию геополитических амбиций: «от можа до можа». И в итоге, как всегда, начинает тонуть в своем амбициозном проекте.

Петр Петровский, политолог:

Польша от своих амбиций никуда не делась. Памятники Пилсудского не сносят в Польше, а наоборот – устанавливают. Правящая партия ПиС является продолжателем, (может, в новых формах) внедрения идей Пилсудского в жизнь. Краткий экскурс истории Польши белорусским журналистам преподал наш Президент. В истории больших европейских разборок независимая Варшава всплывала только ради того, чтобы потопить руками польских осадников и условных отверженных солдат своих восточных соседей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь?

Польши не было, такого государства не было. Тройственный союз, Германия, она напала на Польшу, заняла ее и столкнулась с Российской империей. С нашими землями столкнулась. Все, Польшу стерли с лица Земли, золотые запасы повывозили. Правительство куда бежало? Ясно куда – в Великобританию. То есть Польшу сначала стерли с лица Земли, а потом, чтобы направить против нас, ее воссоздают. В 1921 году Рижский договор – поляки с одной стороны, Российская империя и Украина – с другой. Наших свядомых туда даже не допустили. Вам не напоминают это сегодняшние или до этого события что-то? Везде в центре Польша, которую использовали как марионетку. Точно так и сейчас. У них все, как было, так и есть. В день общения Президента с журналистами в Полоцке проходила научная конференция о причинах разделов Речи Посполитой. Никакой политики, только исторические факты.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Мы задавали вопрос, и Президент отвечал в отношении взаимоотношений с Польшей. И он сказал, что не польский народ виноват, не в целом мы должны переносить многие геополитические проблемы, ситуацию на народ. Элиты. Раздел Речи Посполитой, там четко было показано, кто виноват, с чем это было связано. История всегда развивается по спирали.