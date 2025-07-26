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В Молдове десятки тысяч человек вышли на протесты против политики Майи Санду

26 июля 2025 17:35
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Молдова в шаге от политического кризиса. Десятки тысяч митингующих вышли 26 июля на улицы Кишинева, выражая протест режиму президента Майи Санду и ее партии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оппозиция грозит свергнуть власть в случае попыток фальсификаций в пользу проевропейских кандидатов на предстоящих 28 сентября парламентских выборах.

В Молдове десятки тысяч человек вышли на протесты против политики Майи Санду-2

Дорога на протесты оказалась тернистой. Полиция организовала фильтры на подъездах к столице, задерживая желающих принять участие в митинге. Но, несмотря на это, протестующих становилось все больше. На улицы Кишинева вышли сторонники четырех партий: «Будущее Молдовы», партии социалистов и коммунистов, а также «Сердце Молдовы».

Ранее эти политические силы создали единый блок для борьбы за власть. И, как заявил бывший глава государства, а ныне председатель Партии социалистов Игорь Додон, объединенная оппозиция намерена в будущем составить большинство в парламенте.

Обстановка в Молдове накаляется. Санду желает собрать удобное ей правительство, поэтому преследует всех, кто выступает против присоединения страны к Евросоюзу. Проводятся массовые задержания чиновников, закрываются неподконтрольные властям СМИ. Эксперты отмечают, что Санду так сильно усердствует, чтобы доказать евродепутатам свою преданность.

# Акции протеста # Новости Молдовы

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