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В Старых Дорогах открыли остановку МЧС со скульптурами и декоративными элементами

26 сентября 2022 19:50
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Новости Беларуси. В Старых Дорогах появился необычный остановочный пункт МЧС. Он разместился на одной из центральных улиц города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Старых Дорогах открыли остановку МЧС со скульптурами и декоративными элементами-1

Основная сюжетная линия – пожар в доме. Центральное место в композиции отведено герою-спасателю. В руках у него пожарный рукав, который подсоединен к колонке. А вот в помощниках у огнеборца − петух и кот. Присутствие сказочных героев неспроста, ведь остановка расположена рядом с детским садом.

В Старых Дорогах открыли остановку МЧС со скульптурами и декоративными элементами-4

Александр Медведев, заместитель начальника отдела Стародорожского РОЧС:
Для Старых Дорог это новый вид рекламы. Так сказать, размещение основных правил безопасности. Но при этом довольно эффективный. И данная остановка размещена не на простом месте, а вблизи детского сада, общеобразовательной школы, гимназии № 1 города Старые Дороги. И подрастающее поколение стародорожан, даже визуально смотря на остановку, в памяти откладываются эти правила, которые размещены на данной остановке.

В Старых Дорогах открыли остановку МЧС со скульптурами и декоративными элементами-7

Отметим, что в районе это первая тематическая остановка, выполненная с использованием скульптур и декоративных элементов.

# МЧС Беларуси # общество # Александр Медведев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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