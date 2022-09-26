Анамнез по телефону. С чего начинается работа на линии скорой помощи?

Новости Беларуси. Роды в лесу, укус осы и неудачное приземление парашютиста. Такие не вымышленные, а взятые из жизни ситуации легли в основу конкурса «Лучший экипаж скорой помощи». В числе победителей – могилевские фельдшеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики проявили командный дух и профессионализм, привезли домой медали и снова заступили на смену. С одними из лучших работников скорой помощи познакомилась Юлия Мычка.

По легенде, в эти секунды решается жизнь человека, участники конкурса должны быстро прибыть на место, оперативно осмотреть пациента и верно поставить диагноз. Сатурация, внутривенный катетер и искусственное дыхание. Сложные манипуляции легко поддаются опытным рукам. К одним из лучших после конкурса мы напросились на смену.

Юлия Мычка, корреспондент:

Парковка Могилевской городской станции скорой медицинской помощи пустая. Это значит, что все восемь машин отправились на выезд. И это традиционная картина понедельника.

Бесконечные трели телефонных звонков для диспетчерского пункта – нормальный рабочий фон. Из Могилева и района сюда поступает около 400 обращений в сутки. У всех, кто берет трубку на вызов 103, обязательно медицинское образование. Большинство имеют опыт работы на линии. Грамотно собрать анамнез по телефону – задача более ответственная, чем кажется на первый взгляд.

Алла Жигарева, фельдшер по приему вызовов Могилевской станции скорой медицинской помощи:

Главное – попытаться успокоить настолько, насколько это возможно, человека на том конце провода, чтобы он мог в случае необходимости правильно услышать меня, мои советы и правильно оказать помощь. Отсюда вызовы распределяют на пять подстанций в зависимости от близости к пациенту. В ожидании одного из них находится Яна.

– В обычной жизни мы из людей превращаемся в работников скорой медицинской помощи.

– За сколько можете собраться?

– За 40 секунд. Любимая игрушка Яны Шебеко, плюшевый медведь, в детстве бесконечно болел. Лечить его приходилось долго и скрупулезно. Потом была безмерная любовь к химии и биологии, медицинский колледж – и вот уже семь лет Яна спешит на помощь. Ее личный рекорд – 27 вызовов за смену. Отключить панику и включить мозги – негласный девиз тех, кто садится в карету скорой помощи.

Яна Шебеко, фельдшер выездной бригады могилевской скорой медицинской помощи:

Ты приехал на вызов, ты видишь человека с тяжелой патологией, ты оказал ему помощь, и до стационара он доезжает стабильным больным. И в этом вся прелесть нашей работы – мы помогаем людям, спасаем жизни.

Без права на сон с правом на отдых. Так в протоколе звучит тот сложный график, в котором работают медики скорой помощи. Часто времени не хватает даже на перекус. Но особенности профессии не пугают молодых. Ряды старой гвардии активно пополняет новое поколение. В городской станции скорой помощи возраст больше половины сотрудников – до 35 лет.

Александр Попытаенко, фельдшер выездной бригады могилевской скорой медицинской помощи:

Я пришел после распределения, со мной пришло еще несколько молодых ребят. Нас семеро всего. Работаю второй месяц, и нет такого, что захотел уволиться. Нет, наоборот – она захватывает.

Алина – в бригаде интенсивной терапии. Ее работа приравнивается к реанимации в больнице. Самые экстренные случаи – потеря сознания, судороги.

Алина Кондратова, фельдшер выездной бригады могилевской скорой медицинской помощи:

Всегда должно быть спокойствие, на что бы ты ни приехал, потому что: либо ты, либо никто.