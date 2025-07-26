Евротройка провела переговоры с Ираном по вопросам ядерной программы Исламской республики

Судьбоносные решения принимаются на нынешней неделе в Стамбуле. 23 июля здесь прошел третий раунд переговоров России и Украины. Днем позже представители Германии, Франции, Великобритании встретились с заместителем министра иностранных дел Ирана обсудить ядерный вопрос, который вот уже 30 лет тревожит Запад. Однако, забегая наперед, политики евротройки уехали домой ни с чем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран в очередной раз заявил о своем неотъемлемом праве на обогащение урана и не принял ультиматумы ЕС, чем разрушил очередную попытку Запада остановить ядерную программу Исламской республики. Стороны условились продолжить переговоры в конце августа, ведь времени у Европы на реализацию своих планов осталось мало. В октябре истекает срок действия документа-гаранта ядерного нераспространения, который был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН в 2015 году.

Соглашение дает евротройке возможность заручиться законными основаниями для присоединения к санкциям США в отношении Ирана в случае провала переговоров. При этом на нынешнем этапе Европа не может утверждать, что у Ирана есть ядерное оружие, чтобы прибегнуть к давлению. Поэтому опасения Запада по данному поводу выглядят, мягко говоря, надуманными.

Наивно было полагать, что европейские державы могут противостоять Ирану, если даже Штаты за 5 раундов переговоров ничего не добились и в итоге применили силу. Напомним, в начале июля Израиль и США нанесли массированные удары по ядерным объектам Исламской республики. Теперь тактика давления Запада вновь сменилась на политико-дипломатическую и вряд ли даст положительные плоды.