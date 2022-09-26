Боровик: «Я мог поставить на место, поставить на колени одним словом, если это было надо. А другого возвысить»
Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.
Вадим Боровик, политолог:
Коллеги, но в любом случае убеждать предубежденную аудиторию – это задача, в том числе и политиков, и общественных лидеров, и, так скажем, журналистов. Уметь переубеждать. Потому что если мы от определенной части общества абсолютно отказываемся, отрезаем ее, мы становимся менее эффективными. Другой вопрос, что не нужно штампов и шаблонов. Я работал как доверенное лицо с избирателями. Ты приходишь, а там собралось 80 % оппонентов. Когда они сидят в аудитории, они пытаются друг другу подыгрывать, друг друга поддерживать. Потом подходят к тебе, жмут руку и говорят: «Спасибо, вы мне многое объяснили». У меня в Facebook сообщений, я могу опубликовать, пишут сотнями: «Спасибо, что вы спасли страну в 2020-м». Это обращаюсь уже к людям, которые были на стороне Лукашенко.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вадим, но это же вы говорили не неправду, не ложь, а правду.
Алена Сырова, СТВ:
Потому что вашу информацию, факты, которыми вы оперируете, легко можно пойти и перепроверить.
Вадим Боровик:
В любом случае не надо изображать из себя, извините меня, невинных девиц. Естественно, я говорил правду, но я говорил так правду, что я мог поставить на место, поставить на колени одним словом, если это было надо. А другого возвысить. Все равно манипулируешь аудиторией. Любой политик, если вам будет говорить полностью правду, провалится на любых выборах. Естественно, если вы завтра объявите, что у вас запаса зерна на три года, это хорошо, а если скажете, что на два месяца, у вас очереди выстроятся.
Кирилл Казаков:
Сергею Анатольевичу как представителю Совета Республики, наверное, есть каким образом апеллировать тебе.
Вадим Боровик:
Но есть нормы определенной ответственности перед электоратом. Еще раз говорю, вам любой политик говорит максимально правду в том контексте, который обеспечивает безопасность нации. Там где необходимо какие-то вещи, секреты, тайные архивы оставить пока в тени – это нормально.
Кирилл Казаков:
Мы у товарища полковника не узнали секреты, это все правда. Но он не говорил ничего.
Вадим Боровик:
В целом сама политика государства, национального лидера, правящей элиты должна быть честной. Не надо буквально воспринимать.
Кирилл Казаков:
Правда – где она у политиков на самом деле?
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