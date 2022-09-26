Боровик: «Я мог поставить на место, поставить на колени одним словом, если это было надо. А другого возвысить»

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Вадим Боровик, политолог:

Коллеги, но в любом случае убеждать предубежденную аудиторию – это задача, в том числе и политиков, и общественных лидеров, и, так скажем, журналистов. Уметь переубеждать. Потому что если мы от определенной части общества абсолютно отказываемся, отрезаем ее, мы становимся менее эффективными. Другой вопрос, что не нужно штампов и шаблонов. Я работал как доверенное лицо с избирателями. Ты приходишь, а там собралось 80 % оппонентов. Когда они сидят в аудитории, они пытаются друг другу подыгрывать, друг друга поддерживать. Потом подходят к тебе, жмут руку и говорят: «Спасибо, вы мне многое объяснили». У меня в Facebook сообщений, я могу опубликовать, пишут сотнями: «Спасибо, что вы спасли страну в 2020-м». Это обращаюсь уже к людям, которые были на стороне Лукашенко. Кирилл Казаков, СТВ:

Вадим, но это же вы говорили не неправду, не ложь, а правду.