В колледжах Беларуси появились новые специальности и увеличен набор – посмотрели, как всё устроено

На молодежь в Беларуси возлагаются большие надежды, но и предлагаются большие возможности. В частности, для получения тех специальностей, которые особо востребованы реальным сектором экономики. Вступительная кампания в техникумы и колледжи проходит под знаком кадрового прорыва для ключевых сфер. 160 учебных заведений по всей стране предлагают в общей сложности более 28 тысяч мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидерами по количеству поданных заявлений стали направления инженерного дела, обрабатывающих производств, строительства, а также сельского, лесного и рыбного хозяйства и ветеринарии. На эти профессии приходится около 75 % всех доступных в этом году мест. Особый акцент этой приемной кампании сделан на целевую подготовку. Для обучения по направлениям от предприятий и организаций выделено 5,5 тысячи мест. Это почти на четверть больше, чем в 2024 году. Куда поступать, чтобы оказаться в профессиональном тренде? Тему продолжит Глеб Прокофьев.

Энергетика – фундамент современной экономики. И кадры для этой отрасли нужны как никогда. По данным Минэнерго, к 2026 году Беларуси дополнительно потребуется более тысячи электромонтеров и техников – столько необходимо для масштабной модернизации энергосетей. Профессии востребованы у абитуриентов. Яркий пример – Могилевский электротехнический колледж. С начала вступительной кампании уже свыше 200 заявлений приняла приемная комиссия – это на 20 % больше, чем год назад.

Ольга Гусакова, ответственный секретарь приемной комиссии Могилевского государственного электротехнического колледжа:

В этом году приемная комиссия насыщенная за счет того, что очень много ребят хочет к нам поступить. Ребята даже рассматривают целевые места – приходят с готовыми целевыми договорами.

План приема колледж выполнил досрочно. Теперь главное – средний балл аттестата. Если в 2024 году на «Техника-электрика» проходили с 7,3, то в этом конкуренция явно будет выше. Илья Мосейков – выпускник этого колледжа и снова абитуриент. Его средний балл – 8,3. Молодой человек вернулся за новой квалификацией «Техник-электрик».

Илья Мосейков, абитуриент:

Я три года отучился в этом колледже, получил четвертый разряд по монтажу, третий по монтеру, отучился на водителя категории C. После окончания колледжа решил пойти на среднее специальное образование. Подробнее в видео.

Энергия молодых профессионалов нужна по всей области! Особенно Шкловскому району. Здесь по поручению Президента в 2026 году появится «Беларусь в миниатюре» – строятся три современных образцовых предприятия АПК. Но самые передовые технологии – ничто без людей! Шкловский колледж делает акцент на подготовку кадров для ключевых отраслей района. Помимо трактористов, электромонтеров, каменщиков, в прошлом году здесь запустили новую специальность – «Фельдшер ветеринарной медицины».

Татьяна Цакунова, заместитель директора по учебно-производственной работе Шкловского государственного колледжа:

Это новая специальность, открыта в прошлом году. Однако в этом увеличен набор. В прошлом году был 25 человек, в этом – 30. Наблюдается тенденция увеличения количества учащихся в связи с потребностью в данных специалистах.

Среди тех, кто уже подал документы на новую специальность, – Ирина Бордюгова из Могилевского района. Младшая в большой семье – у нее 10 братьев и сестер. Поддержать дочь приехала мама, Людмила, ее опыт в сельском хозяйстве – 30 лет. Выбор Ирины – это и продолжение семейной династии, и вера в будущее белорусской деревни.

Людмила Бордюгова, жительница агрогородка Вендорож:

Она мне дала сразу понять: мама, я иду по сельскому хозяйству, ветеринаром. Я посмотрела: ты точно идешь ветеринаром? – «Мама, я пойду». И все, она уже года два этим бредит, еще в школе училась, пойду с девятого класса. Ирина Бордюгова, абитуриент:

Верю, что там можно деньги заработать. У меня это была не первая профессия, я выбирала много. То МВД, кинолог, зоотехник – много кем хотела быть. Но окончательно остановилась на ветеринаре.

Без доли сомнения профессию ветеринарного фельдшера выбрал и Октавиан Брату. Он приехал в Беларусь из Молдовы. Все детство парня прошло в деревне, дедушка часто брал его на ферму, где работал. Даже после подачи документов молодой человек, кажется, не спешит домой. Задерживается в учебных классах – видно, не терпится начать знакомство с профессией уже сейчас.

Октавиан Брату, абитуриент:

Ветеринарство – это мое и все. Меня пытались переубедить, что я сам по себе человек мягкий, мне нужна другая профессия. Я сказал: хорошо, но я выбрал свое. Что мне хочется.