Полки в магазинах опустеют? Вот что министр рассказал о санкциях в отношении Беларуси
Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алексей Игоревич, ваше назначение как раз пришлось на момент введения санкций. Не самый, может быть, понятный для людей. Прошли новогодние праздники, все закупались, все где-то покупали какие-то импортные товары. И у всех возникал вопрос: этот Новый год последний с ними или нет?
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Последний с чем?
Кирилл Казаков:
С импортными товарами. Кто-то любит оливки и французский сыр.
Алексей Богданов:
Все товары, которые попали под ограничения в ответ на пятый пакет санкций… Мы долго тянули ответ на пятый пакет санкций и не вводили их. Поверьте, что мы полностью сами замещаем все эти товары. И самое главное, когда вводились и обсуждение шло у главы государства этого варианта ответных мер, он отметил, что люди пострадать не должны. Простой человек ничего не должен почувствовать. Так и будет. Скажу почему.
Во-первых, правильно было сказано о том, что это не только мы сможем заместить, но это еще и точка роста. Например, мы четко теперь понимаем: те товары, которые необходимы для импортозамещения, – это предмет инвестиций. Либо внутренних инвестиций – сами предприятия будут увеличивать объем производства тех товаров, которые они производили в недостаточном объеме, или это будет новое производство. Те же, например, растениеводческие группы товаров, которых нам действительно не хватало.
Кирилл Казаков:
Импортозамещение – это действительно шанс каким-то образом вырасти.
Алексей Богданов:
Это точки роста. А то, что касается последнего года с импортными товарами, так и будет. Запрет введен, и никто не будет разрешать ввозить запрещенные товары. За исключением тех пунктов, которые предназначены для производства продуктов питания. Мы, например, не сможем где-то их достать. Но я уверен в том, что белорусский бизнесмен, предприниматель – это не тот человек, который сядет и будет, опустив руки, плакать. Он живой, он энергичный, он побежал по всем рынкам, договорился. И найдет, где заместить товары. Ведь в России эти санкции давно уже действуют, и там нет дефицита продовольствия. Мы тоже справимся.
Читайте также:
Рачков о пандемии коронавируса: Клюге молчаливо одобрил стратегию, которой воспользовалась Республика Беларусь
Гайдукевич: когда мы сейчас выходим на референдум в феврале, мы забиваем последний гвоздь в крышку гроба революции
Олег Гайдукевич: «Политики не хотят, чтобы коронавирус ушел. Им очень понравился этот инструмент»