Полки в магазинах опустеют? Вот что министр рассказал о санкциях в отношении Беларуси

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Алексей Игоревич, ваше назначение как раз пришлось на момент введения санкций. Не самый, может быть, понятный для людей. Прошли новогодние праздники, все закупались, все где-то покупали какие-то импортные товары. И у всех возникал вопрос: этот Новый год последний с ними или нет?

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Последний с чем? Кирилл Казаков:

С импортными товарами. Кто-то любит оливки и французский сыр. Алексей Богданов:

Все товары, которые попали под ограничения в ответ на пятый пакет санкций… Мы долго тянули ответ на пятый пакет санкций и не вводили их. Поверьте, что мы полностью сами замещаем все эти товары. И самое главное, когда вводились и обсуждение шло у главы государства этого варианта ответных мер, он отметил, что люди пострадать не должны. Простой человек ничего не должен почувствовать. Так и будет. Скажу почему. Во-первых, правильно было сказано о том, что это не только мы сможем заместить, но это еще и точка роста. Например, мы четко теперь понимаем: те товары, которые необходимы для импортозамещения, – это предмет инвестиций. Либо внутренних инвестиций – сами предприятия будут увеличивать объем производства тех товаров, которые они производили в недостаточном объеме, или это будет новое производство. Те же, например, растениеводческие группы товаров, которых нам действительно не хватало.