Политолог: СВО – это не захват территорий, а отстаивание чести России

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернется дискуссия.

Вадим Боровик, политолог:

Меня понимаете, что поражает: у нас на всех каналах польских, украинских и других разговаривают о государстве, как о каком-то торте. Россияне (мне стыдно слушать): а Чернигов отдадим, а Киев будет русский. Вы о чем говорите? Вы о государстве говорите. Армения сейчас что-то там неправильно себя ведет – с НАТО заигрывает… Алена Сырова, СТВ:

Учения... Вадим Боровик:

Уже некоторые заявляют, что назовем сепаратистской территорией и возьмем под контроль – нельзя так о государстве говорить. Нельзя говорить ни в Прибалтике, ни в Польше, ни в Киеве, ни в Москве. Давайте вернемся к здравому смыслу. Такое чувство, что в начале XXI века политики посходили с ума. Начинают вспоминать царя Гороха, где какое было государство. Давайте вспомним великую Монгольскую империю, как русских женщин на обозах вывозили как дань татарам. Давайте не сходить с ума. Первое, что я хочу сказать, что не считаю, что СВО – это захват территорий, а отстаивание чести России, поскольку об нее пытались вытирать ноги, поэтому любые рассуждения уродов и подонков (по-другому не назову), которые начинают говорить о суверенных государствах как о какой-то, так скажем, личной вотчине, плевать на жизни людей, потому что за каждой этой операцией, за каждым возгласом о том, что мы великие, что мы придем и наведем здесь порядок, – смерть конкретных людей, судьбы сломанные. Поэтому немножко надо всем успокоиться, и полякам, которых используют умело американцы, разжигая у них вот эти вот «настроения великой Польши». Кирилл Казаков, СТВ:

Слушай, у них выборы 15 октября. Сейчас они раскачивают эту ситуацию.

Алена Сырова:

Давайте посмотрим вот этот инцидент на границе. То есть через калитку для животных, которая есть этом заборе, они пытаются мигрантов протолкнуть к нам.

Вадим Боровик:

Основная мысль. Вот в этих студиях, вот эти бездельники безмозглые, которые начинают накалять обстановку, стравливать народы, постоянно создавать настроения взаимного непримирения, демонстрировать недоговороспособность другой страны, они упакованы, сидят в теплой студии, а не мерзнут в окопах и им не грызут тапки крысы. Поэтому надо немного включить мозг, понять, что сейчас происходит самая большая катастрофа начала XXI века. На европейской равнине идет война, полноценная война, которая имеет очень большие шансы к эскалации. Поэтому люди, которые призывают к более умеренной позиции, большему уважению своих партнеров в рамках ОДКБ, ЕС и в рамках мирового сообщества, более здравомыслящие, ответственные. Те, кто бряцают языком и пацанов, уже с пляжа в Украине забирают хлопцев в трусах на фронт. Это нацисты или кто это? Послушайте меня, давайте включать мозги. Более миролюбивая и здравая политика должны быть и в Беларуси. Алена Сырова:

Вадим, глава государства к тем же полякам обращался неоднократно за последние несколько недель… Кирилл Казаков:

Наши поляки – он неоднократно говорил именно так. Алена Сырова:

И к нашим полякам, и к польским властям. Он говорил о том, что мы настроены на то, чтобы со всеми выстраивать конструктивные, здоровые… Вадим Боровик:

Абсолютно правильно!