Политолог: СВО – это не захват территорий, а отстаивание чести России
Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернется дискуссия.
Вадим Боровик, политолог:
Меня понимаете, что поражает: у нас на всех каналах польских, украинских и других разговаривают о государстве, как о каком-то торте. Россияне (мне стыдно слушать): а Чернигов отдадим, а Киев будет русский. Вы о чем говорите? Вы о государстве говорите. Армения сейчас что-то там неправильно себя ведет – с НАТО заигрывает…
Алена Сырова, СТВ:
Учения...
Вадим Боровик:
Уже некоторые заявляют, что назовем сепаратистской территорией и возьмем под контроль – нельзя так о государстве говорить. Нельзя говорить ни в Прибалтике, ни в Польше, ни в Киеве, ни в Москве. Давайте вернемся к здравому смыслу. Такое чувство, что в начале XXI века политики посходили с ума. Начинают вспоминать царя Гороха, где какое было государство. Давайте вспомним великую Монгольскую империю, как русских женщин на обозах вывозили как дань татарам. Давайте не сходить с ума. Первое, что я хочу сказать, что не считаю, что СВО – это захват территорий, а отстаивание чести России, поскольку об нее пытались вытирать ноги, поэтому любые рассуждения уродов и подонков (по-другому не назову), которые начинают говорить о суверенных государствах как о какой-то, так скажем, личной вотчине, плевать на жизни людей, потому что за каждой этой операцией, за каждым возгласом о том, что мы великие, что мы придем и наведем здесь порядок, – смерть конкретных людей, судьбы сломанные. Поэтому немножко надо всем успокоиться, и полякам, которых используют умело американцы, разжигая у них вот эти вот «настроения великой Польши».
Кирилл Казаков, СТВ:
Слушай, у них выборы 15 октября. Сейчас они раскачивают эту ситуацию.
Алена Сырова:
Давайте посмотрим вот этот инцидент на границе. То есть через калитку для животных, которая есть этом заборе, они пытаются мигрантов протолкнуть к нам.
Вадим Боровик:
Основная мысль. Вот в этих студиях, вот эти бездельники безмозглые, которые начинают накалять обстановку, стравливать народы, постоянно создавать настроения взаимного непримирения, демонстрировать недоговороспособность другой страны, они упакованы, сидят в теплой студии, а не мерзнут в окопах и им не грызут тапки крысы. Поэтому надо немного включить мозг, понять, что сейчас происходит самая большая катастрофа начала XXI века. На европейской равнине идет война, полноценная война, которая имеет очень большие шансы к эскалации. Поэтому люди, которые призывают к более умеренной позиции, большему уважению своих партнеров в рамках ОДКБ, ЕС и в рамках мирового сообщества, более здравомыслящие, ответственные. Те, кто бряцают языком и пацанов, уже с пляжа в Украине забирают хлопцев в трусах на фронт. Это нацисты или кто это? Послушайте меня, давайте включать мозги. Более миролюбивая и здравая политика должны быть и в Беларуси.
Алена Сырова:
Вадим, глава государства к тем же полякам обращался неоднократно за последние несколько недель…
Кирилл Казаков:
Наши поляки – он неоднократно говорил именно так.
Алена Сырова:
И к нашим полякам, и к польским властям. Он говорил о том, что мы настроены на то, чтобы со всеми выстраивать конструктивные, здоровые…
Вадим Боровик:
Абсолютно правильно!
Алена Сырова:
Нормальные отношения. Но! Вместе с тем он же говорил, да и все эксперты, аналитики, которые отслеживают политические события, понимают, что 15 октября у них выборы. Это политическая кампания. И все понимают, что любая политическая не проходит исключительно в день голосования. Она начинается задолго, народом манипулируют как могут и, соответственно, раскачивают ситуацию.
Кирилл Казаков:
В Польше демографический кризис, инфляция, вражда между партиями. Все прекрасно знают, что идет перекупка капитала немецкими кампаниями, американскими кампаниями. Собственно говоря, в Польше, несмотря на то, что вот кажущееся зеркало свободы Европы было поставлено перед Советским Союзом и вроде как там все хорошо. Там далеко не все хорошо. И ради этого и находятся вот такая Беларусь, которая резко должна на нее напасть. И получается, что даже тот праздник, который мы для себя определили как государственный праздник «Народного единства», День народного единства, нам тут же высказывается, что это сделано против поляков. Хотя наверняка это и было чуть-чуть так сделано. Для того чтобы показать, что, товарищи, давайте будем соседями, может быть, друзьями, но при этом не врагами.
Читайте также:
Богодель: сегодня у Литвы самое ущербное геополитическое и геостратегическое положение в регионе
Заместитель начальника факультета Генштаба: «XX век – это век белорусов»
Хотели оттяпать кусок страны? Политолог объяснил действия Польши против Беларуси в 2020-м