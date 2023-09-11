Богодель: сегодня у Литвы самое ущербное геополитическое и геостратегическое положение в регионе

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу « По существу » развернется дискуссия.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Этот сентябрь задевает не только наше национальное объединение. Есть еще Литва, до которой, мне кажется, начинает доходить, что происходит. Мы до сих пор говорили о сложном геостратегическом положении Польши. А посмотрите, какое геостратегическое положение сегодня у Литвы. Немцы уже располагают сегодня чуть ли не на постоянной основе свои гарнизоны. Пришли последние данные: сформированы новые лагеря в Пабраде, в Мариямполе формируются, недалеко от полигона Казлу Руде.

Алена Сырова, СТВ:

Литва не принадлежит самой себе и литовским гражданам.

Андрей Богодель:

Мы прекрасно знаем. Да вы вспомните немецкий гимн, который был раньше: «От Мемеля до Мааса – Германия одна». Что вы думаете, немцы это забыли? А поляки, которые, считаете, что они тоже про Вильно забыли? Посмотрите, какие карты висят у них в школах, просто посмотрите. Это воспитание поколений. То есть все идет к тому, что сегодня самая незавидная роль у Литвы: там поляки, которые смотрят, немцы, Россия, которая пока вообще не претендует на Литву. Но и то умудрились с ними поругаться, назвать этот город Караляучус в угоду полякам опять-таки. Поругались с белорусами. И в итоге они остались одни. Вы понимаете, что геополитическое положение и геостратегическое у них на сегодня самое ущербное у нас в регионе. Не дай бог что случится, боже упаси. Литвы просто сегодня искренне становится жалко. Если мы посмотрим, как формируется политическая элита и о чем писал Витаутас Петкявичюс в его произведении «Корабль дураков». Если это сегодня будет продолжаться в политике именно этого государства, то это приведет к катастрофе этого государства.

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