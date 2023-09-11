Хотели оттяпать кусок страны? Политолог объяснил действия Польши против Беларуси в 2020-м

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернется дискуссия.

Алена Сырова, СТВ:

Знаете, мы говорим о том, что 5-10 лет назад стеснялись чего-то. А мне кажется, что это процесс взросления. То есть когда ты что-то знаешь, это одно. А другой момент, когда ты что-то осознаешь и к чему-то приходишь самостоятельно. И как раз таки День народного единства появился очень вовремя. На мой взгляд, как раз в тот момент, когда мы пережили самый мощный за всю нашу суверенную историю кризис, когда мы получили пощечину отрезвляющую. Мы долго слушали. Одни нам говорили, что мы такие, другие – что такие. Мы наконец взглянули внутрь себя и поняли, что для нас важно. Для нас важна наша цельность, наше единство. И вот, на мой взгляд, важно, что этот праздник появился именно в посткризисный период, но до того момента, как нас догнали эти афтершоки. Это такой балансирующий момент. То есть то, что показывает нам сейчас единственно важную ценность. Это мое мнение, а ваше?

Андрей Лазуткин, политолог:

Давайте посмотрим. Что было 15 лет назад? Появился «Белсат», программа Калиновского, карты поляка. Мы на это никак не отвечали. У нас была дружба-жвачка, ряд обстоятельств: от транзита, заканчивая газом, нефтью, чем угодно. Дальше приходит к власти партия «Право и справедливость» – это был 2015 год. И вся польская система, которая была до этого, ломается. Как мы отвечали на это все? Наверное, тоже нет. Почему? Давайте посмотрим на людей, которые тогда работали на польском направлении. Это тот же самый Латушко, который был дипломатом, скажем. Это люди, которые оставляли после себя следы, контакты, наработки определенные приводили в жизнь. А мы удивляемся, почему сегодня польское направление такое безуспешное, ничего хорошего там не происходит. Скажем так, это системная политика и с нашей стороны, с их стороны, которая вела к этому обострению. Дальше, если посмотрим на структуру эти телеканалов, того же «Белсата», они были выведены из структуры польского МИД даже. Это не просто СТВ какое-то как независимый канал, ничего подобного. Это структура, которая работала по внешней политике и конкретно вещала на Беларусь. Можно ли создать такую структуру, не имея концепции, задачи, бюджета? Конечно, нет. Дальше появляются известные нам Telegram-каналы, которые не в 2020 году ведь появились. Они работали уже полтора-два года до этого. Мы это все смотрели, читали. Тогда сохранялись иллюзии, что Россия достроит газопровод «Северный поток», все будет хорошо. Минские соглашения выполнит Зеленский – все будет нормально. Порошенко, может быть, тоже не начал бы войну, если бы остался у власти.

Кирилл Казаков, СТВ:

Позитивная у нас повестка была. Андрей Лазуткин:

Всегда была какая-то надежда, что хуже может быть, но, может, станет и получше. Но в итоге получилась военная операция, до этого еще кризис в Казахстане, получился наш 2020 год. И польские братья что делали? Тонут – значит, надо бить веслом по голове. Типа, тоните, собаки. Они себя проявили прекрасно. И сегодня, когда мы легонечко отвечаем им праздником, это даже встречает сопротивление, вой, крики. Алена Сырова:

Это можно считать ответом нашим? Мне кажется, мы это делали для себя, а не в ответ на что-то. Кирилл Казаков:

Польша, как мне кажется, единственная страна в августе 2020 года, которая действительно хотела (может, я не прав) отхватить какие-то территории от Беларуси. Ни Литва, ни Украина, ни Россия, ни Латвия. Польша. Историю про польские флаги в Гродно рассказывают многие. Но ведь это же так?