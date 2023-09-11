Заместитель начальника факультета Генштаба: «XX век – это век белорусов»

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернется дискуссия.

Алена Сырова, СТВ:

Андрей Петрович, мы готовили материал, вы принимали в нем участие и как раз таки развивали тему о том, какие виды Польша имела на Беларусь. Имела и имеет. В общем-то у поляков желания, очевидно, не только на Беларуси замыкаются, литовцы тоже не могут спать спокойно. Давайте объясним, отчего наши соседи сейчас спокойно себя не ведут? Почему они никак не могут успокоиться на рубежах? Кирилл Казаков, СТВ:

Можно просто сказать: у нас пограничники польские немного хамят. Похамливают как могут.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Давайте я начну с того, что вообще-то XX век – это век белорусов, нашей белорусскости, если так можно сказать. Надо помнить о том, что не самое главное, что мы находились под пятой поляков. В 1920-х годах мы создали вместе с другими тремя республиками самое мощное в мире государство. Мы по-настоящему сформировали и принадлежали к самому великому народу – советскому народу. В 1920-х мы его построили. В 1930-х мы объединились. В 1940-х мы победили фашизм. В 1950-х мы покорили мирный атом и создали ядерное оружие, которое сегодня обеспечивает нашу безопасность. В 1960-х мы полетели в космос. В 1970-80-х у нас появились БелАЗы, побеждали в олимпиадах и в 1990-х мы построили свое независимое государство. Понимаете, на фоне этого всего говорить, что нас просто кто-то когда-то оккупировал – нет. Смотрите, как поступательно мы шли ко всему. И к тому, что мы получили это государство, мы заслуженно это сделали. Мы сделали нашей кровью, потом. И мы должны быть безмерно благодарны нашим предкам, которые действительно это формировали – наше государство и нашу государственность.

Кирилл Казаков:

Но по носу поляков мы щелкнули? Андрей Богодель:

Конечно! Ну, как щелкнули? Алена Сырова:

Да своим существованием! Андрей Богодель:

Этот праздник появился, как говорится, неслучайно. 1939 год и 17 сентября – тот день, который действительно объединил наш народ. Представьте на секунду: в 2020 году мы бы были разделены по полам. Вы понимаете, что бы нас ждало бы вообще. Условно, если бы мы вообще дожили до этого 2020 года. Кирилл Казаков:

Корейский сценарий – модное будущее Украины.