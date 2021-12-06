Политолог Свиридов: «Разваливали Советский Союз не только предатели»

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.

Артем Свиридов, кандидат политологических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:

Ведь разваливали Советский Союз не только предатели. Вы посмотрите, ведь люди реально видели будущее России вне советского проекта. Вот тот же Бурбулис писал же Ельцину, известный его меморандум, что избавьтесь от национальных окраин, у вас Россия будет иметь будущее. Понимаете, как они заблуждались. Это ведь еще не был уничтожен проект антисоветский по итогам гражданской войны. Он же все это прожил – индустриализацию, войну – и появился в 1960-1970 годы. Это ведь были многие патриоты, как ни странно, не буду сейчас перечислять фамилии. Но они считали, что будущее России вне советского проекта. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Просто вот эти так называемые руководители или околоруководители, как говорил Президент, они оказались мелкотравочными, а Президент Лукашенко и Путин оказались геополитиками. Вот этот инструмент или фактор он отсутствовал у Горбачева, к великому сожалению. Но СНГ я, кстати, где-то соглашусь, что, конечно, нужна популяризация всех проектов СНГ. Я, например, знаю, потому что я этим интересуюсь как эксперт. Но спросить молодежь или даже кто в этой студии – всегда возникает вопрос. А сделано очень много. Даже атомная электростанция, которая построена, это все по этой линии выделяются деньги. Мы это все понимаем. Но это надо популяризировать, чтобы не появлялись псевдоэксперты и потом не ставили в вину нам всем, что это пустая организация. Виктор Саевич, магистр политических наук:

Скажите, ну разве СНГ можно сравнить с Советским Союзом?

Николай Щекин:

Не надо сравнивать. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У нас не цель сравнивать, потому что на самом деле СНГ – это организация, которая появилась на свет, как мы сейчас говорим, не всегда, ну не каждый историк дает оценку появлению этой организации позитивно. Почему? Николай Щекин:

Однозначности нет. Кирилл Казаков:

Потому что СНГ появилось при подписании Беловежских соглашений. Это, по сути, то, что появилось после Советского Союза. Другой вопрос, что мы смогли наполнить ее немножко другим смыслом, сохранить все то, что было при Советском Союзе. Понятное дело, что СНГ даже в какой-то мере выступило щитом от Запада. Представьте, мы говорим о том, что приезжаем в Грузию, например, в Армению, Казахстан, Узбекистан, мы говорим на каком языке? На русском. Когда эстонец с литовцем разговаривает, он говорит на русском. В 99 % случаев не на английском. Виктор Саевич:

Это заслуга не СНГ, это заслуга Советского Союза.