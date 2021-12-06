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Щёкин: сейчас начинают добивать последние осколки СССР – Беларусь, Россию и Украину

06 декабря 2021 16:49
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Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Николай Сергеевич, вы сказали: «Советский Союз еще не разрушен до конца». Почему вы так считаете?  

Щёкин: сейчас начинают добивать последние осколки СССР – Беларусь, Россию и Украину-1

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:  
Давайте с начала начнем. С того, что все-таки то, что Советский Союз исчез с политической карты мира – это стало самой большой трагедией, может быть, в истории человечества. Потому что именно после этого исчезновения мир погряз в эту глобализацию, в конфликты военные, причем очень жестокие. Были убиты и сейчас убиваются десятки миллионов людей. Это все – итоги распада Советского Союза.  

Кирилл Казаков:  
Только два лидера абсолютно независимых сказали о том, что это трагедия. Это наш Президент и президент России.  

Николай Щекин:  
И когда сейчас в интервью, к сожалению, не знаю, как его назвать, Станислав Станиславович Шушкевич – случайный человек в политике, но именно случайно уничтожает такие организации – вдруг говорит о том, что мы же подписали и ни капли крови не было пролито. Но имел бы он совесть.  

Кирилл Казаков:  
Но уже был Карабахский конфликт до этого.  

Николай Щекин:  
Более того, я хочу сказать, что, может быть, наступило даже время на законодательном уровне и в России, и в Беларуси. Оценить, осознать и осудить действия этих лидеров так называемых. И все-таки дать оценку.  

Щёкин: сейчас начинают добивать последние осколки СССР – Беларусь, Россию и Украину-4

Алена Сырова, СТВ:  
Может быть, еще не пришло время?  

Николай Щекин:  
Пришло время. Потому что этот полураспад идет дальше. Славянские страны, Закавказье, Средняя Азия. Ведь это же не пустые слова – интернационализм, дружба народов. Это было реально.  

Алена Сырова:  
С вами бы поспорили, Николай Сергеевич, многие эксперты, которые говорят о том, что все это было на бумаге и той самой дружбы не существовало.  

Щёкин: сейчас начинают добивать последние осколки СССР – Беларусь, Россию и Украину-7

Николай Щекин:  
Этим экспертам надо было бы сходить в архив, посмотреть реальные документы. Это первое. Второе – сейчас начинают добивать последние осколки Советского Союза, которыми является Республика Беларусь, Российская Федерация и Украина, к сожалению, которая поддалась.  

Кирилл Казаков:  
Я бы еще назвал сюда страны ЕврАзЭС.  

# История # общество # Кирилл Казаков # Николай Щекин # Алена Сырова # Станислав Шушкевич # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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