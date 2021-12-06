Щёкин: сейчас начинают добивать последние осколки СССР – Беларусь, Россию и Украину

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Николай Сергеевич, вы сказали: «Советский Союз еще не разрушен до конца». Почему вы так считаете?

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу « По существу » Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Давайте с начала начнем. С того, что все-таки то, что Советский Союз исчез с политической карты мира – это стало самой большой трагедией, может быть, в истории человечества. Потому что именно после этого исчезновения мир погряз в эту глобализацию, в конфликты военные, причем очень жестокие. Были убиты и сейчас убиваются десятки миллионов людей. Это все – итоги распада Советского Союза.

Кирилл Казаков:

Только два лидера абсолютно независимых сказали о том, что это трагедия. Это наш Президент и президент России.

Николай Щекин:

И когда сейчас в интервью, к сожалению, не знаю, как его назвать, Станислав Станиславович Шушкевич – случайный человек в политике, но именно случайно уничтожает такие организации – вдруг говорит о том, что мы же подписали и ни капли крови не было пролито. Но имел бы он совесть.

Кирилл Казаков:

Но уже был Карабахский конфликт до этого.

Николай Щекин:

Более того, я хочу сказать, что, может быть, наступило даже время на законодательном уровне и в России, и в Беларуси. Оценить, осознать и осудить действия этих лидеров так называемых. И все-таки дать оценку.