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«Никаких параллелей не надо тут проводить». Почему СНГ нельзя считать наследником СССР? Мнение эксперта

06 декабря 2021 17:29
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Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.  

Алена Сырова, СТВ:  
После распада Советского Союза появилось Содружество Независимых Государств. Наверное, это объединение можно было бы назвать преемником той большой страны, того объединения. Но получилось или нет?  

Сергей Клишевич: Союзное государство – не СССР. Это будет совсем другой уровень интеграции, объединения. Подробности здесь.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Можно вспомнить трактовку журналистов того времени, говорили, что Содружество Независимых Государств, это организация, которая должна цивилизованно развести страны.  

«Никаких параллелей не надо тут проводить». Почему СНГ нельзя считать наследником СССР? Мнение эксперта-1

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:  
Понимаете, в чем проблема. Я сейчас дополню. Это более получилась формальность. Все-таки Советский Союз был в противовес, это многополярность мира. И когда на Съезде народных депутатов СССР в 1989 году, к сожалению, подняла голову 6-я колонна, как мы ее называем, интеллигенция. Никогда не забуду, когда академик Андрей Дмитриевич Сахаров, при всем уважении как к ученому, но опять-таки случайному человеку в политике, заявил тогда, что якобы уже Советскому Союзу никто не угрожает, поэтому давайте разоружаться. И чтобы система госуправления была другой, но ничего не предложив – вот в этом проблема вся. И главное, чтобы мы не повторили сейчас вот эти ошибки все.  

Алена Сырова:  
Но все-таки СНГ существует, работает.  

Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:  
Во-первых, мне хотелось бы с вами поспорить. Насчет развода я тогда не большой специалист, может быть. Но где мы тогда сегодня находимся? Опять поженились?  

Кирилл Казаков:  
Знаете, как говорят: СНГ – это такая площадка, в которой удобно встречаться тем людям, которые не могут вести прямые договоренности. Армения, Азербайджан – они встречаются на каком-то международном форуме, вот площадка СНГ дает возможность разговора. Это Молдова, которая с одной стороны вроде как вышла из СНГ одной ногой, второй ногой все равно присутствует, потому что понимает свои экономические тяготы именно к этой площадке.  

«Никаких параллелей не надо тут проводить». Почему СНГ нельзя считать наследником СССР? Мнение эксперта-4

Алексей Сазонов:  
Понятно. К сожалению, даже для журналистов, занимающихся этой темой, характерны слабые знания жизни Содружества. Слабо. Я не собираюсь с вами тут спорить со всеми, но, наверное, мало кто из вас знает, что вообще сделано за 30 лет. И меня сегодня совсем не интересует в данной ситуации, что было 30 лет назад. Я хорошо знаю, что мы делали последние 10 лет. Я сам в СНГ занимался 15 лет своей профессией дипломата. И, слава богу, в деталях знаю все. И присутствуя здесь, я свою роль вижу в том, чтобы все-таки где-то вам рассказать о том, что сегодня это СНГ существует и что оно значит. Это, конечно, не Советский Союз и никаких параллелей не надо тут проводить. Но это огромное достижение для тех стран, которые вы не можете не замечать, как страны говорят, что появились там две-три страны, между собой разговаривают. Суверенные государства, которые, очевидно совершенно, равноправны. И как в этой аудитории, так и в их аудитории мы должны услышать нотки, которые нас объединяют и продвигают дальше. Я не буду по деталям говорить.  

Артем Свиридов, кандидат политологических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:  
Я как непризнанный писатель, рассматриваю СНГ как своего рода, знаете, бьющееся такое сердце. Вроде как большой организм умер – Советский Союз – а какой-то элемент продолжает биться.  

Кирилл Казаков:  
Я соглашусь. СНГ, на самом деле, очень большая и серьезная организация, которая позволяет нам оставаться на том же ментальном уровне, на котором мы оставались 30 лет.  

Артем Свиридов:  
Все верно. Мы можем воспроизвести то, что мы потеряли в СССР, на новом историческом витке.  

«Никаких параллелей не надо тут проводить». Почему СНГ нельзя считать наследником СССР? Мнение эксперта-7

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам, кандидат физико-математических наук:  
А мне кажется, что СНГ позволил предотвратить тот экономический, политический коллапс и хаос, который мог возникнуть после распада Союза. И он сыграл свою значительную роль. И эта роль – я с коллегой согласен – достаточно велика и позволила сохранить и ментальную общность наших людей. Я присутствовал буквально в качестве наблюдателя Межпарламентской ассамблеи в Узбекистане сейчас на выборах президента. И с кем бы я ни общался, все очень ценят то, что было. Они помнят это. Многие в нашей республике и служили в Вооруженных Силах, в Витебской десантно-штурмовой дивизии встречался. И все простые люди очень с теплотой отзываются и о том, что было.  

Кирилл Казаков:  
Но ведь это же положил Советский Союз?  

Сергей Дик:  
Да, но это не пропало, не кануло в Лету.  

Кирилл Казаков:  
Я тоже согласен, что, наверное, в этом очень большую роль сыграло СНГ и последующие интеграционные образования, потому что они стали неким тормозом, чтобы Запад еще в 1994-1995-м скатил все эти государства.  

«Никаких параллелей не надо тут проводить». Почему СНГ нельзя считать наследником СССР? Мнение эксперта-10

Николай Щекин:  
Главное, что сделало СНГ – затормозило деиндустриализацию постсоветского пространства. Что сейчас произошло в Украине.  

Кирилл Казаков:  
А Украина вышла из СНГ, вот, пожалуйста.  

Щекин: сейчас начинают добивать последние осколки СССР – Беларусь, Россию и Украину. Читайте здесь.  

# СНГ # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Андрей Сахаров # Николай Щекин # Алексей Сазонов # Артем Свиридов # Сергей Дик # Фотофакт

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