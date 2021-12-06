«Никаких параллелей не надо тут проводить». Почему СНГ нельзя считать наследником СССР? Мнение эксперта

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость. Алена Сырова, СТВ:

После распада Советского Союза появилось Содружество Независимых Государств. Наверное, это объединение можно было бы назвать преемником той большой страны, того объединения. Но получилось или нет? Сергей Клишевич: Союзное государство – не СССР. Это будет совсем другой уровень интеграции, объединения. Подробности здесь. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Можно вспомнить трактовку журналистов того времени, говорили, что Содружество Независимых Государств, это организация, которая должна цивилизованно развести страны.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Понимаете, в чем проблема. Я сейчас дополню. Это более получилась формальность. Все-таки Советский Союз был в противовес, это многополярность мира. И когда на Съезде народных депутатов СССР в 1989 году, к сожалению, подняла голову 6-я колонна, как мы ее называем, интеллигенция. Никогда не забуду, когда академик Андрей Дмитриевич Сахаров, при всем уважении как к ученому, но опять-таки случайному человеку в политике, заявил тогда, что якобы уже Советскому Союзу никто не угрожает, поэтому давайте разоружаться. И чтобы система госуправления была другой, но ничего не предложив – вот в этом проблема вся. И главное, чтобы мы не повторили сейчас вот эти ошибки все. Алена Сырова:

Но все-таки СНГ существует, работает. Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:

Во-первых, мне хотелось бы с вами поспорить. Насчет развода я тогда не большой специалист, может быть. Но где мы тогда сегодня находимся? Опять поженились? Кирилл Казаков:

Знаете, как говорят: СНГ – это такая площадка, в которой удобно встречаться тем людям, которые не могут вести прямые договоренности. Армения, Азербайджан – они встречаются на каком-то международном форуме, вот площадка СНГ дает возможность разговора. Это Молдова, которая с одной стороны вроде как вышла из СНГ одной ногой, второй ногой все равно присутствует, потому что понимает свои экономические тяготы именно к этой площадке.

Алексей Сазонов:

Понятно. К сожалению, даже для журналистов, занимающихся этой темой, характерны слабые знания жизни Содружества. Слабо. Я не собираюсь с вами тут спорить со всеми, но, наверное, мало кто из вас знает, что вообще сделано за 30 лет. И меня сегодня совсем не интересует в данной ситуации, что было 30 лет назад. Я хорошо знаю, что мы делали последние 10 лет. Я сам в СНГ занимался 15 лет своей профессией дипломата. И, слава богу, в деталях знаю все. И присутствуя здесь, я свою роль вижу в том, чтобы все-таки где-то вам рассказать о том, что сегодня это СНГ существует и что оно значит. Это, конечно, не Советский Союз и никаких параллелей не надо тут проводить. Но это огромное достижение для тех стран, которые вы не можете не замечать, как страны говорят, что появились там две-три страны, между собой разговаривают. Суверенные государства, которые, очевидно совершенно, равноправны. И как в этой аудитории, так и в их аудитории мы должны услышать нотки, которые нас объединяют и продвигают дальше. Я не буду по деталям говорить. Артем Свиридов, кандидат политологических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:

Я как непризнанный писатель, рассматриваю СНГ как своего рода, знаете, бьющееся такое сердце. Вроде как большой организм умер – Советский Союз – а какой-то элемент продолжает биться. Кирилл Казаков:

Я соглашусь. СНГ, на самом деле, очень большая и серьезная организация, которая позволяет нам оставаться на том же ментальном уровне, на котором мы оставались 30 лет. Артем Свиридов:

Все верно. Мы можем воспроизвести то, что мы потеряли в СССР, на новом историческом витке.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам, кандидат физико-математических наук:

А мне кажется, что СНГ позволил предотвратить тот экономический, политический коллапс и хаос, который мог возникнуть после распада Союза. И он сыграл свою значительную роль. И эта роль – я с коллегой согласен – достаточно велика и позволила сохранить и ментальную общность наших людей. Я присутствовал буквально в качестве наблюдателя Межпарламентской ассамблеи в Узбекистане сейчас на выборах президента. И с кем бы я ни общался, все очень ценят то, что было. Они помнят это. Многие в нашей республике и служили в Вооруженных Силах, в Витебской десантно-штурмовой дивизии встречался. И все простые люди очень с теплотой отзываются и о том, что было. Кирилл Казаков:

Но ведь это же положил Советский Союз? Сергей Дик:

Да, но это не пропало, не кануло в Лету. Кирилл Казаков:

Я тоже согласен, что, наверное, в этом очень большую роль сыграло СНГ и последующие интеграционные образования, потому что они стали неким тормозом, чтобы Запад еще в 1994-1995-м скатил все эти государства.