Лукашенко: не стремитесь куда-то сбежать. Некоторые сбежали, а сегодня не знают, как вернуться

Подготовка образованных, компетентных специалистов – стратегическое направление для экономики страны. Об этом заявил Президент, принимая участие в торжественном открытии Центра технического творчества детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращаясь к его воспитанникам, глава государства акцентировал внимание на том, какое влияние цифровизация оказывает не только на повседневную жизнь, но целые отрасли экономики. Потому важно оперативно внедрять инновации в производство.

Беларусь активно развивает передовые направления: искусственный интеллект, робототехника. Собственные разработки главе государства продемонстрировали и юные изобретатели. Некоторые из них смотрят далеко: так, создатель робота-вездехода рассчитывает на массовое производство изделия в будущем. Президент напомнил про жесткую конкуренцию и пожелал в этом деле победы. Вместе с тем Александр Лукашенко акцентировал внимание на то, что за всеми инновациями стоит человек. Потому на особом контроле – система образования, которая готовит кадры. В последние годы активно взялись за повышение престижа инженерных специальностей. Сегодня талантливых ребят находят в том числе через центры, подобные тому, который открыли в Минске. Лукашенко поручил продумать стимулы для закрепления внутри страны талантливой молодёжи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Учеба в Центре дает вам уникальный шанс проявить себя в инновационном техническом творчестве, в области радиоэлектроники, робототехники и программирования. Верьте в себя. Я знаю, вы уже поверили. Мы вам будем всячески помогать, потому что без науки никуда. Сегодняшняя наша встреча с вами, этот маленький разговор – это большой в будущем разговор с нашими учеными и академиками. Мы договорились, что новый руководитель Академии наук сделает все, чтобы в ближайшее время подготовить совещание у Президента с нашими учеными, академиками, так называемый съезд ученых, где мы серьезно будем говорить о направлениях дальнейшего развития науки в стране и связи ее с производством. Мне остается пожелать вам крепкого здоровья, которое тоже зависит от вас, новых открытий, достижений во благо своей родной страны. Не стремитесь куда-то сбежать. Некоторые сбежали, а сегодня не знают, как вернуться. Поэтому делая решительные шаги, вы немножко советуйтесь со старшими. Еще раз подчеркиваю, буквально через 10 лет вам придется не просто строить новую Беларусь – отвечать за нее. А те, кто в задних рядах, позади вас – мы уже будем смотреть, как вы будете Беларусь строить, что вы привнесете нового. Мы сегодня видим на моделях ваших, на ваших начальных изобретениях, что вы в правильном направлении двигаетесь.

После ознакомления с оснащением Центра технического творчества Президент заключил, что опыт столичного надо масштабировать по стране. Спрос на специалистов инженерного профиля будет только расти, учитывая предварительную стратегию государства на будущую пятилетку, в которую входит повышение инновационности выпускаемой продукции. Отметим, накануне эта тема звучала во Дворце Независимости. Впрочем, востребованы инженеры и за рубежом, особенно белорусские ребята. Президент поручил продумать стимулы для закрепления талантливой молодежи в стране. Отметим, воспитанники Минского городского центра смогут продолжить обучение в Национальном детском технопарке.