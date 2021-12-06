Сергей Клишевич: Союзное государство – не СССР. Это будет совсем другой уровень интеграции, объединения

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вы как думаете, Советский Союз, ЕврАзЭС и наше постсоветское пространство. Это все-таки есть еще единая территория или уже это отторгаемая такая, расползаемая по частям страна?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Безусловно, ментально это так и есть. И поэтому сегодня эти действия, жесткие действия в отношении наших государств, постоянное желание развязать конфликт на территории бывших советских территорий, государств, которые входили в состав Советского Союза со стороны коллективного Запада. Это еще раз подтверждение того, что действительно между нами связи есть, и они очень масштабные. Мало того, Союзное государство, наш пример сегодня объединения – он сегодня подталкивает и многие страны постсоветского и не только постсоветского пространства, но и те, которые входили в Варшавский договор. Они сегодня пристально наблюдают за нами. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

И главное, как испугались все Союзного государства, просто испугались.