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Сергей Клишевич: Союзное государство – не СССР. Это будет совсем другой уровень интеграции, объединения

06 декабря 2021 16:58
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Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Вы как думаете, Советский Союз, ЕврАзЭС и наше постсоветское пространство. Это все-таки есть еще единая территория или уже это отторгаемая такая, расползаемая по частям страна?  

Сергей Клишевич: Союзное государство – не СССР. Это будет совсем другой уровень интеграции, объединения-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Безусловно, ментально это так и есть. И поэтому сегодня эти действия, жесткие действия в отношении наших государств, постоянное желание развязать конфликт на территории бывших советских территорий, государств, которые входили в состав Советского Союза со стороны коллективного Запада. Это еще раз подтверждение того, что действительно между нами связи есть, и они очень масштабные. Мало того, Союзное государство, наш пример сегодня объединения – он сегодня подталкивает и многие страны постсоветского и не только постсоветского пространства, но и те, которые входили в Варшавский договор. Они сегодня пристально наблюдают за нами.  

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:  
И главное, как испугались все Союзного государства, просто испугались.  

Сергей Клишевич: Союзное государство – не СССР. Это будет совсем другой уровень интеграции, объединения-4

Сергей Клишевич:  
Мы начинаем поднимать флаг – да, не Советского Союза. Это будет совсем другой уровень интеграции, объединения в том числе. Президент недавно очень подробно в интервью об этом говорил. Но вместе с тем сегодня поднялась, так сказать, возможность нам снова объединиться и создать вот этот геополитический, экономический союз. Естественно, это сегодня не нравится коллективному Западу. Поэтому против нашей страны – мы сегодня видим по всему периметру границ Беларуси, России – происходят попытки организовать конфликт, желательно военный. Чтобы отодвинуть этот процесс, чтобы, так скажем, максимально Россия, Беларусь занимались своими внутренними проблемами и ни в коем разе не подошли к моменту объединения. Потому что это будет триггер, это действительно будет то, что может всколыхнуть и по новой…  

Щекин: сейчас начинают добивать последние осколки СССР – Беларусь, Россию и Украину. Читайте здесь.  

# Союзное государство # общество # Кирилл Казаков # Сергей Клишевич # Николай Щекин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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