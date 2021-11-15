«Всегда тратили на миграцию огромные деньги». Получает ли Беларусь какую-то выгоду от потоков беженцев?

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Тем временем говорят, что Беларусь зарабатывает какие-то невероятные деньги на этих потоках мигрантов. Скажите, действительно ли Беларусь получает от этого выгоду? Как мне кажется, мы оказываем медицинскую помощь, привозим продукты. Соответственно, наоборот, несем издержки.

Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:

Мы всегда тратили на миграцию огромные деньги. Охрана границ – это всего лишь часть общей политики. Миграционная политика у нас всегда была одним из приоритетов, в том числе социальная защита мигрантов и членов их семей. Неважно, из какой страны этот мигрант приезжал, с какой целью и куда. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Многие говорят: мигранты и беженцы. Вы же были на границе, видели их. Это, скорее всего, беженцы, которые бегут от войны. Анастасия Боброва:

Да, беженцы – это тоже часть миграционной политики. Пока еще мигранты, он в любом случае будет мигрантом. Он пересек границу, является мигрантом. Если мы говорим о нашей миграционной политике, он для нас мигрант. В какой статус он перейдет – это уже другой вопрос.

Кирилл Казаков:

В каком статусе они могли находиться на самой границе? Это же режимная территория.