«Всегда тратили на миграцию огромные деньги». Получает ли Беларусь какую-то выгоду от потоков беженцев?
Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Тем временем говорят, что Беларусь зарабатывает какие-то невероятные деньги на этих потоках мигрантов. Скажите, действительно ли Беларусь получает от этого выгоду? Как мне кажется, мы оказываем медицинскую помощь, привозим продукты. Соответственно, наоборот, несем издержки.
Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:
Мы всегда тратили на миграцию огромные деньги. Охрана границ – это всего лишь часть общей политики. Миграционная политика у нас всегда была одним из приоритетов, в том числе социальная защита мигрантов и членов их семей. Неважно, из какой страны этот мигрант приезжал, с какой целью и куда.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Многие говорят: мигранты и беженцы. Вы же были на границе, видели их. Это, скорее всего, беженцы, которые бегут от войны.
Анастасия Боброва:
Да, беженцы – это тоже часть миграционной политики. Пока еще мигранты, он в любом случае будет мигрантом. Он пересек границу, является мигрантом. Если мы говорим о нашей миграционной политике, он для нас мигрант. В какой статус он перейдет – это уже другой вопрос.
Кирилл Казаков:
В каком статусе они могли находиться на самой границе? Это же режимная территория.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Когда приехал представитель ООН, бессилие показали во всех отношениях. Что они предложили мигрантам? Или принять статус беженца в Беларуси, или вернуться обратно. Дискредитировали себя полностью.
Анастасия Боброва:
Меня как женщину возмущает это отношение к женщинам со всех сторон. Их используют все, кто только может. Наша страна пытается объяснить, что вы в тяжелой ситуации, есть беременные, дети. Как надо было прорекламировать весь этот переход, чтобы женщина бросила все? И здоровье свое, и детей, и будущих детей. Они бросили все, что у них было, они рискнули. Им некуда деваться. Конечно, они просто сейчас сидят и ждут, потому что им обещали больше. Мне кажется, пройдет время, они поймут, что, возможно, в Беларуси даже проще будет остаться. Потому что здесь хорошая медицина и здесь роды примут, будут защищать.
Кирилл Казаков:
Президент сказал, что, скорее всего, рожать многие будут здесь. Там очень много беременных.