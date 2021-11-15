Вадим Боровик о Польше: «Это просто нечеловеческое поведение. Вот они стонали, какой у нас жёсткий режим»

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу « По существу ».

Вадим Боровик, политолог:

Мне нравится, что и наш Президент, и руководство, и официальный Минск не бравируют. Мы действуем спокойно, понимаем, что сегодня отдельные политики чиркают спичкой на пороховой бочке. На кону безопасность всего региона, и они могут поджечь регион, может быть и третья мировая война. Никогда не думали, что кто-то будет в Донбассе воевать. Когда-то смотрели новости, что-то там на Балканах происходит, казалось, не начнется – началось. Сегодня мы должны быть максимально ответственными, бдительными и осторожными. Потому что идет провокация в Черном море. Афганистан – талибы там, дестабилизация. Кавказ, Россия. И здесь. И поэтому они могут одновременно спровоцировать несколько военных операций, растягивающих силы Российской Федерации. Что можно сделать?

Я люблю предлагать, но это делать надо аккуратно. Необязательно, чтобы это первые лица высказывали. Но надо обозначить, какие европейские столицы в первые минуты пересечения белорусской границы будут уничтожены стратегическим вооружением. Просто обозначить, что не дай бог здесь у кого-то в голове возникнет мысль восстановить Речь Посполитую или, не дай бог, начать военную операцию в Беларуси… Никто не будет заниматься региональным конфликтом. Региональный конфликт не получится. И самое главное, не здесь, в Европе, а мы будем всплывать в Кубе, в Карибском море. Всплывут российские подводные лодки. И Лондон… Ткого острова больше не будет. Они должны знать, что здесь мы не допустим никакой войны. Поэтому нашим польским «друзьям» надо успокоиться. Первой Варшава будет под ударом. И Прибалтика. Атомная станция у вас на границе. Не дай бог военный конфликт – Прибалтика в первую очередь пострадает. Поэтому должны успокоиться. И слова «война», «движение границ в Европе» они должны забыть навсегда.

Касательно беженцев [отношения к беженцам – прим. ред.]. Ну, это преступники. Это просто нечеловеческое поведение. Вот они стонали, какой у нас жесткий режим. Сегодня вы проходили до машины или до метро, пять минут – и вы уже промерзли немножко. А женщины, детки семь дней, больше недели там лежат в этом холоде. Один раз они их ограбили, забрав у них страну, безопасность, мирное небо, и эти люди сегодня второй раз ограблены. Их позвали, а сегодня заставляют мерзнуть на границе.

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«Провокация однозначно будет». Может ли ситуация с беженцами на белорусско-польской границе привести к войне?