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Покупать российский газ или не покупать? Мнение Андрея Лазуткина

20 октября 2023 19:16
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим большое совещание Лукашенко о стратегических проектах и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политолог, генеральный директор центра «Элитис» Виталий Колпашников.

Покупать российский газ или не покупать? Мнение Андрея Лазуткина-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Тут такой вопрос атомной энергии сегодня. Это вопрос: покупать российский газ или не покупать? Помните «прекрасные» газовые войны, которые у нас были все время? Президент это тоже хорошо все помнит. Задача была как-то от них уйти. То есть если мы зависим полностью от газа, потому что не мы с вами его употребляем, а промышленность. Получается, что один «Газпром» контролирует по сути всю нашу экономику. Какая будет цена на газ, такая будет себестоимость нашей продукции, такая рентабельность, такие зарплаты. Мы можем вообще ничего не продать, если у нас будет газ дорогой. То есть мы были под такой угрозой сегодня.

Вот строится атомная станция, спасибо русским, дали нам кредит. Но дальше вопрос: они после этого снижают нам продажи газа. Ну, потому что нам не надо столько газа для электроэнергии. Получается, что они уже какую-то прибыль сами не получат. Отсюда идет вопрос политики: что мы получаем дальше взамен? То есть надо развивать эту отрасль дальше, например, строить энергоблок. Россия опять на этом заработает, даст нам какой-то кредит. Опять же, кадры, которые сюда приедут. Это процесс, который надо все время двигать. Чтобы зарабатывал «Росатом», если может «Газпром» заработать. И вот строится такая нормальная кооперация.

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# Газ # общество # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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