Гигин: Россия делает всё для деэскалации на Ближнем Востоке. А США заинтересованы в том, чтобы убийства продолжались

Григорий Азаренок и Вадим Гигин в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок и Вадим Гигин в эфире «Соловьев LIVE».
Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Россия вносит резолюцию, направленную на деэскалацию конфликта. А это единственный путь к прекращению убийств, прекращению того ужаса, который творится на Ближнем Востоке, или хотя бы передышке. А вы блокируете. А альтернатива какая? Никакой. Гори все. То есть позиция, что если вы не вносите никакой альтернативы, это поджигание Ближнего Востока. Поэтому просто люди сами себя выпороли. Еще раз хочу сказать: США, Великобритания, Франция показали, кто на самом деле заинтересован, чтобы эти убийства продолжались.
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