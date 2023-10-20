Гигин: сейчас наступила эпоха постфашизма, когда он совмещается с либерализмом

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

На Западе сколько говорили, что на Донбассе живут какие-то другие люди. На полном серьезе на международных конференциях обсуждают, что если бы киевский режим победил, они бы выселяли миллионы жителей Донбасса и миллионы жителей Крыма. Куда бы они их отселяли? Лагеря бы какие создавали? Как их надо перевоспитывать? Решение в Верховной раде о запрете православной церкви, единственной канонической. Там нет другой церкви. И в этой разные процессы шли. Но тем не менее о запрете православной церкви на территории Украины. Где православие в нашем регионе, откуда оно и пошло – о запрете. Или культура отмены русской культуры, белорусской культуры, русского языка, белорусского языка. Вы скажите: не надо путать. А кто из учебных программ в Украине выбрасывал Василя Быкова? Что, мы должны этого не замечать? Кто запрещает постановки русских писателей в театрах, русских музыкантов к исполнению? Это что, не фашизм? Это фашизм.

Знаете, есть фашизм, есть неофашизм. Сейчас наступила эпоха постфашизма, когда он совмещается с либерализмом. Вот говорят: знаете, не может быть нацизма в Украине. Зеленский поддержал Израиль. Давайте почитаем формулировки, в каких они поддержали: там же Байден выступал, сказал, что финансирование войны – 100 миллиардов. Это будет хорошая инвестиция с хорошими дивидендами.

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