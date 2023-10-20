Азарёнок: Спецназовцы – наши воины. Оставив жён, семьи, детей, работу, мужики, все как один, встали и пошли в часть

Григорий Азаренок, СТВ:

Вадим Францевич, мне очень понравилось, вот вы говорили здесь о бандах, мафиози, гангстерах западных. Действительно, после 1991 года главная сверхдержава-гангстер просто слетела со всех колков. Она просто обезумела. Вот этим мы и отличаемся, что у них бандиты, пираты, наемники, а у нас воины. Воины, которые становятся воинами еще совсем юными, которые несут в себе воинскую честь. По-пушкински: береги честь смолоду и береги до самых седых годов. И на этой неделе в Беларуси очень мощное мероприятие состоялось. По поручению Президента внутренние войска провели внезапные боевые учения новых подразделений спецназа.

Во вторник раздался сигнал тревоги. За 5 часов специальный отряд собрался «Смерч». Остальные подтянулись. Конечно же, все пришли. Немножко расскажу. За последний год по поручению Президента, по инициативе командующего Николая Николаевича Карпенкова было создано несколько новых подразделений спецназа: «Смерч», «Рысь», «Беркут»… Это все добровольцы, добровольческие подразделения. А одно из них – ветеранское. То есть люди, которые 10, 20, 30 лет назад отслужили. Кому интересно, можете посмотреть: Дмитрий Валерьевич Павличенко – легендарный белорусский спецназовец-милиционер.

Во вторник утром, оставив жен, семью, детей, оставив работу, мужики, все как один, все встали и пошли в часть. Приняли боекомплект, приняли форму, приняли бронежилеты, встали в строй.

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Вот для этого и создаются подразделения. Мы с вами постоянно общаемся с бойцами, с командирами внутренних войск и других силовых подразделений. Мы видим, какова там сейчас мотивация. Знаете, слово такое – мотивация, какой боевой дух у ребят, как они настроены на защиту нашей Родины. И мы видим, насколько укрепляются Вооруженные Силы и другие наши силовые структуры за последние полтора года.

Как учитывается опыт специальной военной операции? Как идет техническое оснащение, взаимодействие с нашими российскими коллегами и вагнеровцами, когда они здесь находились. То, что сейчас делается в системе национальной безопасности Беларуси, трудно переоценить.

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