«Пока на этом останавливаемся». Лукашенко окончательно обозначил, как будет выглядеть вступительная кампания в Беларуси

Новости Беларуси. Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо. Большое совещание по вопросам совершенствования образовательной сферы сегодня собрал Александр Лукашенко. Участие в нем приняли более полусотни специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельный экзамен – это проведение школьных и вступительных испытаний в вузы. Все тестировали и тестировали: и сам процесс, особенно в этом году испытали терпение абитуриентов и их родственников. В зале звучат разные подходы.





Сергей Касперович, ректор БрГТУ:

Я считаю, что нам необходимо планомерно двигаться к модели приема в вузы на основе конкурса среднего балла аттестата, его нельзя не учитывать, это объективно, двух результатов централизованного экзамена в выпускной школе (одновременно входного билета в вуз) и внутреннего вступительного комплексного экзамена в вузе. Планомерно и последовательно. Полагаю, что есть смысл начать с гуманитарных специальностей, востребованных абитуриентами. Полагаю, что нужен некий переходный период, необходима информационная работа, отработка вопросов, связанных с разработки структуры содержания, методики проведения и критериев оценивания такого экзамена в вузе. Но для чего это нужно? Мы обеспечим оценку способностей абитуриентов выражать свои мысли, логически мыслить, доказывать, аргументировать. Абитуриент сможет, в принципе, уточнять некие моменты в ходе проведения экзамена у комиссии, продемонстрировать уровень своей подготовки.