«Пока на этом останавливаемся». Лукашенко окончательно обозначил, как будет выглядеть вступительная кампания в Беларуси
Новости Беларуси. Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо. Большое совещание по вопросам совершенствования образовательной сферы сегодня собрал Александр Лукашенко. Участие в нем приняли более полусотни специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельный экзамен – это проведение школьных и вступительных испытаний в вузы. Все тестировали и тестировали: и сам процесс, особенно в этом году испытали терпение абитуриентов и их родственников. В зале звучат разные подходы.
Сергей Касперович, ректор БрГТУ:
Я считаю, что нам необходимо планомерно двигаться к модели приема в вузы на основе конкурса среднего балла аттестата, его нельзя не учитывать, это объективно, двух результатов централизованного экзамена в выпускной школе (одновременно входного билета в вуз) и внутреннего вступительного комплексного экзамена в вузе. Планомерно и последовательно.
Полагаю, что есть смысл начать с гуманитарных специальностей, востребованных абитуриентами. Полагаю, что нужен некий переходный период, необходима информационная работа, отработка вопросов, связанных с разработки структуры содержания, методики проведения и критериев оценивания такого экзамена в вузе. Но для чего это нужно? Мы обеспечим оценку способностей абитуриентов выражать свои мысли, логически мыслить, доказывать, аргументировать. Абитуриент сможет, в принципе, уточнять некие моменты в ходе проведения экзамена у комиссии, продемонстрировать уровень своей подготовки.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Та проблема, которая сегодня звучала в этой части, увидеть того абитуриента, приходит к нам в вуз на обучение. У нас благодаря тому, что вами подписан соответствующий указ, с этого года (в этой вступительной кампании) провели как начальный обязательный этап для всех желающих поступить в Академию управления профессиональное психологическое собеседование. Мы увидели каждого нашего абитуриента, посмотрели на него, а дальше пошел конкурс соответствующих сертификатов ЦТ либо ЦР, что они получили.
Вывод за Президентом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Два централизованных экзамена плюс один экзамен в виде тестирования. Мы пока на этом останавливаемся и доводим людям, чтобы они знали, что на перспективу будем идти этим путем. Для людей это важно. При этом я не исключаю каких-либо дополнительных экспериментов, как в Академии управления, собеседование или еще как-то. Лишь бы это было на пользу.
В общем, с домашним заданием в свой кабинет вернулся не только Андрей Иванец, министерский портфель в его руках остается. Домашние задание и у каждого из губернаторов. Не только у Субботина с ученым званием.
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