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Новости по тегу #Сергей Касперович

В Минске открыли новый спорткомплекс БГТУ – что внутри?
26 мая 2026 17:10

В Минске открыли новый спорткомплекс БГТУ – что внутри?

БГТУ – 95 лет! Ректор университета рассказал о самых значимых достижениях
09 декабря 2025 07:24

БГТУ – 95 лет! Ректор университета рассказал о самых значимых достижениях

Выбор сделан – в Беларуси завершился приём документов в вузы на бюджетную форму обучения
17 июля 2025 18:04

Выбор сделан – в Беларуси завершился приём документов в вузы на бюджетную форму обучения

Университеты Бреста предлагают абитуриентам новые специальности
08 июля 2025 05:57

Университеты Бреста предлагают абитуриентам новые специальности

Лукашенко: «Чем больше идей, тем лучше!» Как в Беларуси развивают инженерную сферу?
28 сентября 2024 16:44

Лукашенко: «Чем больше идей, тем лучше!» Как в Беларуси развивают инженерную сферу?

«Пока на этом останавливаемся». Лукашенко окончательно обозначил, как будет выглядеть вступительная кампания в Беларуси
21 сентября 2023 19:59

«Пока на этом останавливаемся». Лукашенко окончательно обозначил, как будет выглядеть вступительная кампания в Беларуси

Что изменят в системе сдачи ЦЭ уже в мае? Рассказал министр образования
29 января 2023 18:44

Что изменят в системе сдачи ЦЭ уже в мае? Рассказал министр образования

Могут ли сдавать ЦТ те, кто обучался на дому или в исправительных колониях?
25 января 2023 19:31

Могут ли сдавать ЦТ те, кто обучался на дому или в исправительных колониях?

Новый ректор БрГТУ: «Будет абсолютно новое содержание высшего образования, начиная с набора 2023 года»
17 января 2023 16:55

Новый ректор БрГТУ: «Будет абсолютно новое содержание высшего образования, начиная с набора 2023 года»

Лукашенко о Министерстве образования: «Пора эти все пертурбации и реорганизации заканчивать. Эффект никакой»
17 января 2023 16:37

Лукашенко о Министерстве образования: «Пора эти все пертурбации и реорганизации заканчивать. Эффект никакой»

В графике Лукашенко кадровый день. Согласованы новые ректоры вузов и заместители министров
17 января 2023 10:57

В графике Лукашенко кадровый день. Согласованы новые ректоры вузов и заместители министров

«Уметь чётко и грамотно эти знания продемонстрировать». Как лучше готовиться к ЦЭ и ЦТ?
04 января 2023 18:21

«Уметь чётко и грамотно эти знания продемонстрировать». Как лучше готовиться к ЦЭ и ЦТ?