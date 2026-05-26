Новости по тегу #Сергей Касперович

Здание на берегу Свислочи общей площадью в 5 тысяч квадратов сразу заявляет о себе ярким акцентом – перфорированным панно с силуэтами пловцов на фасаде. И это точное отражение того, что скрывается внутри.
«В свое время университет был признан ведущим в области химической, лесной, деревообрабатывающей промышленности в нашей стране», – рассказал Сергей Касперович.
В Беларуси удалось создать многоступенчатую систему подготовки кадров – от школьной скамьи до первого рабочего места. В этом году из 2,5 тысячи выпускников инженерных классов – порядка 300 выбрали Белорусский национальный технический университет.
У абитуриентов ожидаемо высокий спрос на специальности в области информационных технологий, строительства, архитектуры и дизайна.
Общаясь со студентами столичных инженерно-технических вузов в формате открытого микрофона, Александр Лукашенко напомнил про необходимость научно-технической революции. Эта амбициозная задача стоит перед инженерной отраслью Беларуси.
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