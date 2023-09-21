Обучение проходит на специальном симуляторе. Какие преступления помогают раскрыть служебные собаки?

Когда собака – друг человека. Как готовят начинающих кинологов? Где живут и работают четвероногие стражи порядка? И какие преступления помогают раскрыть служебные собаки? Ответы на эти вопросы мы искали в питомнике Минского областного управления Департамента охраны МВД. О самых преданных животных рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Помимо полосы препятствий, на территории питомника расположен и так называемый тактический городок. С его помощью служебных собак обучают поиску людей в помещении. Например, у нас есть два условных преступника, которые спрятались в шкафах квартиры. Задача собаки – вычислить их по запаху.

Николай Церех, начальник питомника служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД:

С вами будем удаленно наблюдать за действиями будущего милиционера-кинолога, насколько он грамотно заходит в помещение. Будем наблюдать и за работой служебной собаки. Мы имеем два условных преступника. Собаке мы предлагаем решить задачу: где имеется запах человека, принять сигнальное поведение. Лаем она покажет, где укрывается преступник. Чтобы сохранить жизнь сотрудника, собака должна это делать все самостоятельно. Вышла на первый источник – мы подкрепляем простой игрушкой. Сейчас собака будет еще раз искать преступника. Мы не делаем для собаки стереотип, мы можем сделать тут пять преступников, можем вообще не делать. Собака ищет, ничего не находит, возвращается к хозяину. Хозяин понимает, что это все безопасно. У этого городка большое преимущество, потому что здесь все можно модулировать. То есть мы через неделю разбираем эти комнаты, потому что служебная собака привыкает к накатанной схеме, она уже выучила схроны, в которых чаще всего прячутся преступники. Мы две недели работаем в одном помещении, потом стена разбирается, мы выстраиваем другие комнаты, делаем перестановку. Он оборудован всеми системами охраны, которые у нас есть на службе. В нем мы готовим и милиционеров групп задержания, милиционеров-водителей. Этот тактический городок выведен у нас на пульт централизованного наблюдения, мы можем сюда подать сигнал тревоги.

Чтобы проверить на себе работу кинологов и служебных собак, я решила принять участие в следственном эксперименте и инсценировать похищение. По задумке – у меня украли рюкзак, а преступник скрылся в неизвестном направлении. Задача собаки – выйти на след и найти украденную вещь.

Обоняние собаки во многом лучше человеческого. Четвероногие способны различать до миллиона запахов. Овчарки могут взять след даже спустя двое суток после совершения преступления. Кстати, чтобы поддерживать все навыки, которые собака когда-то приобрела, нужны постоянные тренировки. Обязательно пройти общий курс дрессировки. Каждый сотрудник составляет свой план занятий с питомцем.