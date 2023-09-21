Президент Беларуси: наиболее перспективные абитуриенты должны быть востребованы на Родине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поговорим сегодня также о содержании образовательного процесса, а точнее – об учебниках, по которым учат наших детей. Меня очень беспокоит, что к их качеству по-прежнему есть вопросы. Мы вынуждены реагировать на обращения граждан и разбираться, что не так с нашими учебниками. Считаю, что это серьезная недоработка Министерства образования на протяжении уже ряда лет. Более того, когда мы готовим учебники, модернизируем, пишем новые учебники, решаем вопрос поступления в вузы и так далее, мы исходим из того, как мы это понимаем. Мы, извините за нескромность, сидящие здесь, продвинутые люди. Неправильно! Надо ориентироваться на тех, кто будет в этом процессе, – ученики школ, абитуриенты, студенты. На них надо смотреть. Здесь и сейчас мы должны определить механизм работы средней школы, вузов на перспективу и решить главную задачу – обеспечить нашу молодежь условиями для профессионального становления и развития в своей стране. Подчеркну, наиболее талантливые, перспективные абитуриенты должны быть востребованы у нас, на Родине.