«Отказался так отказался, обойдёмся». Нужно ли родителям сдавать деньги на ремонт школы? Разъяснил Президент

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может, полтора человека откажутся, денег не дадут на ремонт или на что-то. И не надо. Отказался так отказался – обойдемся. Но от этой практики отходить не надо. Но не так: «Ты неси столько денег! Мы тут на совете каком-то решили». Не надо так поступать. Мы деньги на школы найдем. Но если родитель будет участвовать в этом какой-то своей копейкой, страха я в этом абсолютно не вижу. У нас люди уже не бедные, это не после войны. Немножко кто-то что-то как-то. А прежде всего первыми это должны делать директор и учителя – по рублю. Не надо много, рубль дайте, чтобы другие два принесли. То есть вопрос в самой системе, в технологиях, а не в том, что мы у родителей что-то там берем.