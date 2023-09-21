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«Отказался так отказался, обойдёмся». Нужно ли родителям сдавать деньги на ремонт школы? Разъяснил Президент

21 сентября 2023 18:44
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Новости Беларуси. Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо. Большое совещание по вопросам совершенствования образовательной сферы сегодня собрал Александр Лукашенко. Участие в нем приняли более полусотни специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отказался так отказался, обойдёмся». Нужно ли родителям сдавать деньги на ремонт школы? Разъяснил Президент-1

Высказался Президент и про помощь школам. Тема не популярная, рождает много инсинуаций. Но школа – это второй дом для детей. А дом надо держать в порядке.

«Отказался так отказался, обойдёмся». Нужно ли родителям сдавать деньги на ремонт школы? Разъяснил Президент-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Может, полтора человека откажутся, денег не дадут на ремонт или на что-то. И не надо. Отказался так отказался – обойдемся. Но от этой практики отходить не надо. Но не так: «Ты неси столько денег! Мы тут на совете каком-то решили». Не надо так поступать. Мы деньги на школы найдем. Но если родитель будет участвовать в этом какой-то своей копейкой, страха я в этом абсолютно не вижу. У нас люди уже не бедные, это не после войны. Немножко кто-то что-то как-то. А прежде всего первыми это должны делать директор и учителя – по рублю. Не надо много, рубль дайте, чтобы другие два принесли. То есть вопрос в самой системе, в технологиях, а не в том, что мы у родителей что-то там берем.

«Отказался так отказался, обойдёмся». Нужно ли родителям сдавать деньги на ремонт школы? Разъяснил Президент-7

Образование – одна из самых затратных сфер бюджета. Там, где надо, деньги найдут. Демографическую неоднородность решает логистический подход.

Александр Лукашенко:
Мы начинаем строить в развивающихся микрорайонах современные школы в виде дворцов. А в центральных районах Минска, где, естественно, население долго живет, стареет, детей практически нет, школы пустуют или не заполнены. Так лучше подвезти детей с микрорайонов в эти школы – намоленные места, а сэкономленные средства направить на другие цели и нужды, в том числе на заработную плату учителей. Надо без излишеств, не до этого. Просто по-хозяйски следует подойти к решению этой проблемы.

«Отказался так отказался, обойдёмся». Нужно ли родителям сдавать деньги на ремонт школы? Разъяснил Президент-10

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В целях обеспечения бесперебойной перевозки обучающихся выделен резерв из 112 школьных автобусов. Да, есть определенные проблемы. Количество на текущий момент вакансий водителей составляет 21, либо 1,3 % от общего количества водителей школьных автобусов. На время отсутствия данных водителей предусмотрено совмещение маршрутов.

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# Государственная политика в области образования # общество # Александр Лукашенко # Андрей Иванец # Фотофакт

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