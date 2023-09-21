«Деньги бюджетные впустую потратили». Андрей Швед доложил Президенту о нарушениях в сфере образования

Новости Беларуси. Закончить всякие шарахания в Министерстве образования, не мешать работать профильному министру, а губернаторам – не сторониться проблем образовательной сферы. Такие поручения озвучил Александр Лукашенко по итогам совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем приняли более полусотни специалистов: высшие должностные лица, губернаторы, руководители школ и вузов, педагоги. Приглашение на серьезный разговор не было внезапным. Его глава государства анонсировал еще в конце августа, дав время всем ответственным лицам устранить конкретные ошибки к началу учебного года. Замечаний было много: говорили о проблемах с подвозом детей, питанием, жалобах на учебные пособия. Первым с докладом 21 сентября выступил министр образования. Андрей Иванец рассказал, что после августовских обсуждений в учреждениях образования работала мониторинговая группа. Выявленные недостатки устранены. Так, в частности, что касается подвоза школьников, то до конца 2023-го планируется закупить свыше 300 новых автобусов и проблема будет решена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз напомню, что в августе мной не был принят доклад министра и фактически правительства. Слишком все хорошо было на бумаге, а в жизни оказалось куда прозаичнее. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Читайте далее. Но недочеты все же остались. И их не скрыть. После министра с докладом выступил председатель Комитета госконтроля. Василий Герасимов указал на выявленные случаи формального подписания паспортов готовности, ненадлежащей организации питания в школах, когда ученикам предлагают всего лишь полпорции еды, и в целом несоблюдения технологий в столовых. Дополнил не радужную картину генеральный прокурор Беларуси. Начал Андрей Швед с конкретного примера выбрасывания бюджетных средств на ветер.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

В ряде случаев в некоторых школах провели работы, подготовили проектно-сметную документацию, а финансирование строительства отсутствует – деньги потратили, как здесь, в Минске, например. И что дальше? Строительство не идет – значит, деньги бюджетные впустую потратили. Про эксперименты, в том числе с питанием. К сожалению, надо констатировать и называть вещи своими именами – система полностью не оказалась готовой к завершению этого эксперимента. Даже на сегодня в ряде школ, если брать конкретно, например, город Брест, вместо четырех поваров работает один. Нет необходимого оборудования и так далее. Зачем тогда такие эксперименты? Кормили раньше детей, а сейчас выясняется, что вследствие этого эксперимента в ряде случаев нет возможности обеспечить нормальное питание школьникам. Что касается оценки качества учебных пособий и программ, мы еще раз перепроверили в рамках совместной комиссии. Просто я не хочу здесь цитировать, чтобы не занимать время. Такое ощущение складывается, что люди просто зарабатывают на этом деньги, потому что создают так называемые учебные пособия, которые, с нашей точки зрения, мало адаптивны к средней школе.