Лукашенко: школа – это храм. В этом весь сакральный смысл, здесь должен быть железный порядок

Среди приглашенных более полусотни специалистов: высшие должностные лица, губернаторы, руководители школ и вузов, педагоги. Это совещание не стало внезапным. Его глава государства анонсировал еще в конце августа, дав время всем ответственным лицам устранить конкретные ошибки к началу учебного года. На прошлом мероприятии замечаний было много: говорили о проблемах с подвозом детей, питанием, жалобах на учебные пособия. Первым с докладом выступил министр образования.

Что касается подвоза школьников, то до конца года планируется закупить свыше 300 новых автобусов и проблема будет решена. Но остаются и те недочеты, которые устранить не получилось. После министра с докладами выступили председатель Комитета госконтроля и генпрокурор Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я как глава государства уже неоднократно говорил: школа – это храм. В этом, если хотите, весь сакральный смысл. Здесь должен быть железный порядок и дисциплина как в организации образовательного процесса, так и в материальном плане. Там, где надо, должно быть подкрашено, заменены окна, двери, облагорожена территория. И обязательно все работы надо проводить с участием детей. Воспитывайте молодежь трудом, тогда отношение к школе у них будет соответствующее. При этом все школы должны быть загружены, где надо – организован подвоз, прежде всего это касается Минска.

Не отстраняться от вопросов образования Александр Лукашенко требует также от губернаторов и местной власти. Ведь их зона ответственности не только сельское хозяйство – отметил Президент. К решению проблемы в образовательной сфере надо подходить ответственно.