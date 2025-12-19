Владимир Павловский рассказал, что происходит в кулуарах ВНС

Приоткройте завесу тайны, что происходит в кулуарах, о чем разговариваете?

Продолжаем обсуждать самую главную тему дня. Об инициативах и программах, связанных с развитием человеческого потенциала, VII Всебелорусского народного собрания рассказал Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ, делегат VII Всебелорусского народного собрания.

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Действительно очень активно началось у нас второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Конструктивно, в рабочем порядке очень много предложений от всех делегатов поступает и в кулуарах, и в обсуждениях, и непосредственно в моменте общения со своими коллегами.

И хочется отметить, что все, что обсуждается, мы видели в проекте программы социально-экономического развития нашей страны на ближайшие 5 лет.

Для меня, как молодого человека, конечно же, первые два приоритета самые главные. Это национальная демографическая безопасность и развитие человеческого потенциала.