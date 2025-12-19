Владимир Павловский рассказал, что происходит в кулуарах ВНС

Продолжаем обсуждать самую главную тему дня. Об инициативах и программах, связанных с развитием человеческого потенциала, VII Всебелорусского народного собрания рассказал Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ, делегат VII Всебелорусского народного собрания.
Приоткройте завесу тайны, что происходит в кулуарах, о чем разговариваете?
Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Действительно очень активно началось у нас второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Конструктивно, в рабочем порядке очень много предложений от всех делегатов поступает и в кулуарах, и в обсуждениях, и непосредственно в моменте общения со своими коллегами.
И хочется отметить, что все, что обсуждается, мы видели в проекте программы социально-экономического развития нашей страны на ближайшие 5 лет.
Для меня, как молодого человека, конечно же, первые два приоритета самые главные. Это национальная демографическая безопасность и развитие человеческого потенциала.
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