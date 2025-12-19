200 молочно-товарных комплексов планируется построить в будущей пятилетке

Беларусь определила ориентиры на пятилетие. Программа социально-экономического развития, напомним, строится на семи ключевых приоритетах. Цели на перспективу дают уверенность в нашем общем завтра, но работать предстоит напряженно. Важнейшей задачей остается развитие сельского хозяйства. В будущей пятилетке планируется построить 200 молочно-товарных и пять крупных свиноводческих комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт продовольствия необходимо довести до 10-12 миллиардов долларов. Еще один значимый вопрос – сохранение белорусской деревни – это требование главы государства напрямую связано с курсом на сильные регионы, что определено одним из семи приоритетов социально-экономического развития Беларуси. Чтобы каждый регион стал местом привлекательным для жизни, с доступной работой, современной инфраструктурой и равными возможностями. Глава государства, говоря о будущем развитии сельского хозяйства в стране, особо отметил заслуги механизатора Павла Шутило, который во время нынешней уборочной кампании намолотил восемь тысяч тонн зерна, что является абсолютным рекордом в стране.

Павел Шутило, механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы» Клецкого района:

Когда еще в Президиуме сказали, что буду сидеть, то очень сильно переживалось. Это даже не рассказать, такое переживание, когда люди такие серьезные и я – простой человек. Это очень волнительно. В 2025 году 8 500, наверное, было намолочено на один комбайн. В нашем хозяйстве очень дружный коллектив, все переживали за этот результат. В этом году получил новый комбайн, он не подвел, наш, белорусский, гомельский, и все получилось.