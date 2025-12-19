200 молочно-товарных комплексов планируется построить в будущей пятилетке
Беларусь определила ориентиры на пятилетие. Программа социально-экономического развития, напомним, строится на семи ключевых приоритетах. Цели на перспективу дают уверенность в нашем общем завтра, но работать предстоит напряженно. Важнейшей задачей остается развитие сельского хозяйства. В будущей пятилетке планируется построить 200 молочно-товарных и пять крупных свиноводческих комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспорт продовольствия необходимо довести до 10-12 миллиардов долларов. Еще один значимый вопрос – сохранение белорусской деревни – это требование главы государства напрямую связано с курсом на сильные регионы, что определено одним из семи приоритетов социально-экономического развития Беларуси. Чтобы каждый регион стал местом привлекательным для жизни, с доступной работой, современной инфраструктурой и равными возможностями.
Глава государства, говоря о будущем развитии сельского хозяйства в стране, особо отметил заслуги механизатора Павла Шутило, который во время нынешней уборочной кампании намолотил восемь тысяч тонн зерна, что является абсолютным рекордом в стране.
Павел Шутило, механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы» Клецкого района:
Когда еще в Президиуме сказали, что буду сидеть, то очень сильно переживалось. Это даже не рассказать, такое переживание, когда люди такие серьезные и я – простой человек. Это очень волнительно.
В 2025 году 8 500, наверное, было намолочено на один комбайн. В нашем хозяйстве очень дружный коллектив, все переживали за этот результат. В этом году получил новый комбайн, он не подвел, наш, белорусский, гомельский, и все получилось.
Дмитрий Захарчук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Во главе угла стоит экономика, потому что если у нее есть планомерное, динамичное развитие, соответственно, и блага население нашей страны будут расти. Вектор цифрового развития, вектор продолжения экономического потенциала через инициативу «Один район – один проект» для создания новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Ну и во главе угла, помимо экономики, стоят гарантии для наших уважаемых граждан в социальных составляющих, начиная от дорог и заканчивая благоустроенным жильем.
Первостепенно стоит работа в АПК, централизация закупок, работа на местах и в целом поддержание жизни на селе, потому что без села не будет и города.
Для каждой области определены ключевые точки развития. Эффективность работы будет оцениваться по трем базовым индикаторам: росту реальной заработной платы, увеличению инвестиций в основной капитал и снижению долговой нагрузки на местные бюджеты.
Делегаты ВНС единогласно приняли программу развития на пятилетку – как прошло обсуждение.