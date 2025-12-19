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Лукашенко: нужно шире задействовать Конституционный Суд в законодательной работе

19 декабря 2025 12:03
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Президент Беларуси, председатель VII Всебелорусского народного собрания выступил с предложением активнее привлекать Конституционный суд к законодательной работе. Об этом он заявил на втором заседании собрания, где был назначен новый глава Конституционного суда.

Председателем Конституционного Суда Беларуси избран Сергей Сивец

Президент заметил, что это важный этап в его профессиональной карьере, и выразил уверенность, что ему удастся эффективно работать с судьями, которых он назвал высококвалифицированными специалистами. Президент подчеркнул, что опыт Конституционного суда должен шире использоваться при подготовке законов.

Глава государства также заявил, что стране необходимо развивать собственные правовые нормы, не полагаясь на внешние модели, и стараться создавать более совершенное законодательство, чтобы изменения в него вносились реже.

# Александр Лукашенко # Всебелорусское народное собрание # Отставки и назначения в Беларуси

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