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Новости по тегу #Технологии

В Беларуси и ряде других стран СНГ произошли перебои в работе мобильных сервисов
11 октября 2026 10:38

В Беларуси и ряде других стран СНГ произошли перебои в работе мобильных сервисов

Интерактивный анатомический стол и роботы-симуляторы! В медколледже Могилева открылась новая лаборатория
18 сентября 2026 18:00

Интерактивный анатомический стол и роботы-симуляторы! В медколледже Могилева открылась новая лаборатория

ИИ проникает во все сферы – можно ли ему доверять? Разбираемся на примерах
13 сентября 2026 17:21

ИИ проникает во все сферы – можно ли ему доверять? Разбираемся на примерах

Смартфон заменил шпиона! Как фитнес-трекеры и беспечность военных раскрывают гостайны
10 сентября 2026 18:08

Смартфон заменил шпиона! Как фитнес-трекеры и беспечность военных раскрывают гостайны

Томаты за 85 дней! Как уникальные технологии ускоряют сбор урожая в агрокомбинате «Ждановичи»
26 августа 2026 17:20

Томаты за 85 дней! Как уникальные технологии ускоряют сбор урожая в агрокомбинате «Ждановичи»

Агентов-ботов планируют внедрить в сервис 115.бел до конца 2027 года
13 июля 2026 11:23

Агентов-ботов планируют внедрить в сервис 115.бел до конца 2027 года

Ирина Новикова объяснила, в каких направлениях Беларуси нужна помощь Китая
05 июля 2026 17:49

Ирина Новикова объяснила, в каких направлениях Беларуси нужна помощь Китая

Белорусские коленные протезы не уступают мировым аналогам
03 июля 2026 12:09

Белорусские коленные протезы не уступают мировым аналогам

Такого примера в масштабах мира нет! Маркевич о совместных разработках ученых Союзного государства
21 июня 2026 07:46

Такого примера в масштабах мира нет! Маркевич о совместных разработках ученых Союзного государства

Ученые из Могилева разработали производство твердосплавных пластины из лома – узнали о технологии
12 июня 2026 16:58

Ученые из Могилева разработали производство твердосплавных пластины из лома – узнали о технологии

Китайским специалистам интересен опыт Беларуси в свиноводстве
06 июня 2026 07:43

Китайским специалистам интересен опыт Беларуси в свиноводстве

Анестезиолог из Крупок создал умный помощник для медиков – узнали, что он умеет
05 июня 2026 14:08

Анестезиолог из Крупок создал умный помощник для медиков – узнали, что он умеет