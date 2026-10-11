Новости по тегу #Технологии

Пользователи столкнулись с проблемами при попытке заказать такси, оформить доставку еды или воспользоваться системой «Умный дом». Проблемы с доступом к сервисам также подтверждают в России, Казахстане и Кыргызстане.
Узнали, как цифровые технологии помогают растить медицинскую элиту.
На самом деле нейросеть никого не пытается обмануть. У ИИ – своя цифровая логика. Она не ищет точный ответ в памяти, а вычисляет, какое слово или пиксель логически продолжат цепочку.
Более 1 300 пользователей фитнес-приложения публиковали тренировки с американских военных объектов на Ближнем Востоке. Многие аккаунты были привязаны к реальным именам. Маршруты показывали не спортивный азарт, а географию службы.
Современный энергосберегающий комплекс возводится по поручению Президента, аналогов этому автоматизированному производству поколения «4+» в Беларуси нет.
Это позволит существенно сократить время на обработку запроса и подготовку ответа для специалистов. А для жителей пользование сервисом станет еще проще.
Мы нуждаемся в технологиях искусственного интеллекта. И, соответственно, все, что касается электроники. Китай обладает этими критическими технологиями.
Белорусский коленный сустав обладает 100-процентной анатомической точностью.
Белорусские и российские ученые разработали систему, которая позволяет лечить врожденные и приобретенные проблемы с позвоночником нашим детям.
Результат – резкое снижение зависимости от зарубежных поставок и крупные заказы от ведущих заводов страны.
Гости из Поднебесной предложили свою помощь в цифровизации данной сферы.
Приложение «Куратор» позволит специалистам более оперативно принимать решения и назначать правильное лечение тяжелобольным пациентам буквально за секунды.
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