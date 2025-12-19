Лукашенко рассказал о деталях разработки программы социально-экономического развития

Беларусь идет своим курсом с ориентиром на непрерывное развитие. Как именно будем развиваться, определяют делегаты Всебелорусского народного собрания. На повестке второго дня ВНС – принятие важнейшего на будущие 5 лет документа, программы социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С докладом выступил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, но прежде – слово председателя Всебелоруссокого народного собрания, Президента Александра Лукашенко. По требованию главы государства проект программы был направлен всем делегатам для ознакомления. Если возникнет необходимость, могут быть внесены корректировки в документ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На повестке дня – очень важный вопрос. Но я вас предупреждал, скучный, может быть, в какой-то степени неинтересный. Ну такая экономика, как один классик говорил, я хочу или завидую тем народам, которые живут в этой скучной, неинтересной обстановке.

Очень интересно, и время очень быстро меняется, как я вчера говорил, когда очень острая ситуация, не дай бог, война. Поэтому лучше будем скучать и планировать наши действия экономические, чтобы народу было немного легче жить.

Я понимаю, что среди делегатов много людей, которые впервые сталкиваются с такими проблемами, но вы должны понимать, что быть делегатом – дело сложное. И порой приходится заниматься не только простой арифметикой – даже не математикой, алгеброй, а арифметикой – но и окунаться в некоторые проблемы экономики.

Знаю, что это непросто, но мы же делегаты, никуда от этого не уйдешь. В этом и суть нашей работы. Я просто хочу вас посвятить в некоторые детали. Мне предложено было два проекта, один должен быть вынесен на ваше утверждение. Во втором проекте было записано, что по ходу программа может корректироваться правительством и прочее.