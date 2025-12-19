«Думайте и не обижайтесь потом на государство». Лукашенко о распределении студентов

Беларусь уверенно смотрит в будущее, стратегические ориентиры заданы. Утверждена программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Решение принято единогласно на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко рассказал о деталях разработки программы социально-экономического развития.

За каждым направлением программы закреплены должностные лица, ответственные за реализацию приоритетов документа. Всего их семь. Для Беларуси они не новые, но одна из главных задач – углубляться. Так, первый приоритет – национальная демографическая безопасность, сохранение населения и укрепление здоровья нации. Накануне в Послании Президента народу и Парламенту прозвучала оценка существующей ситуации. Только для поддержания нынешней численности населения в стране должно рождаться по три ребенка. При выполнении положений программы к 2030-му планируется увеличить число родившихся на тысячу, снизить смертность, а продолжительность жизни должна достигать 76,5 лет.

Второй приоритет – развитие человеческого потенциала, качественное образование. В этой части глава государства отметил, что мы наконец научились зарабатывать на экспорте образовательных услуг. За последнее десятилетие количество иностранных студентов в Беларуси выросло в 10 раз. Что касается подготовки специалистов внутри страны, сегодня продолжается работа по усилению практикоориентированности обучения, в том числе с участием заказчиков кадров. Так, программа предполагает создание условий для быстрого входа на рынок труда, особенно для молодежи. Впрочем, как добавил после выступления премьер-министра Президент, многое зависит и от самих студентов. Они должны понимать, кем они будут в профессии, еще на этапе выбора вуза для поступления.