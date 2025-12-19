«Думайте и не обижайтесь потом на государство». Лукашенко о распределении студентов
Беларусь уверенно смотрит в будущее, стратегические ориентиры заданы. Утверждена программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Решение принято единогласно на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко рассказал о деталях разработки программы социально-экономического развития.
За каждым направлением программы закреплены должностные лица, ответственные за реализацию приоритетов документа. Всего их семь. Для Беларуси они не новые, но одна из главных задач – углубляться. Так, первый приоритет – национальная демографическая безопасность, сохранение населения и укрепление здоровья нации.
Накануне в Послании Президента народу и Парламенту прозвучала оценка существующей ситуации. Только для поддержания нынешней численности населения в стране должно рождаться по три ребенка. При выполнении положений программы к 2030-му планируется увеличить число родившихся на тысячу, снизить смертность, а продолжительность жизни должна достигать 76,5 лет.
Второй приоритет – развитие человеческого потенциала, качественное образование. В этой части глава государства отметил, что мы наконец научились зарабатывать на экспорте образовательных услуг. За последнее десятилетие количество иностранных студентов в Беларуси выросло в 10 раз.
Что касается подготовки специалистов внутри страны, сегодня продолжается работа по усилению практикоориентированности обучения, в том числе с участием заказчиков кадров. Так, программа предполагает создание условий для быстрого входа на рынок труда, особенно для молодежи.
Впрочем, как добавил после выступления премьер-министра Президент, многое зависит и от самих студентов. Они должны понимать, кем они будут в профессии, еще на этапе выбора вуза для поступления.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Распределять будем какую-то часть студентов, окончивших эти вузы. Но чтобы не попасть в это число распределяющихся, еще раз повторяю, вы думайте, прежде чем поступать в вуз. Хотите куда-то поехать – заранее это имейте в виду, платите хорошие деньги, как те, кто к нам приезжает из-за границы учиться. Они платят. Тысячи долларов они платят за образование, 115 миллионов – я называл эту цифру. Это большая цифра для нашей страны.
Поэтому думайте и не обижайтесь потом на государство. Я про себя буду это говорить от имени государства. Почему вы лишаете меня права подготовить студентов, подготовить специалистов и направить их туда, куда мне это надо?
Александр Лукашенко:
Если вы с этим подходом согласны, идите обучайтесь и знайте, что вы будете направлены. Как я когда-то, в том числе и подавляющее большинство присутствующих в этом зале, были направлены по распределению. И там боритесь, работайте, выходите наверх, если у вас будут амбиции и желание. Никто не будет вам перечить и никто против не будет. Будем вас поддерживать.
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